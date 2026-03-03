Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! - Antena Sport

Potrivit golazo.ro, Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Sursa citată notează că jucătorul Rapidului a fugit de la locul accidentului. Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă.

Victima s-ar afla internată la terapie intensivă, în spital. Keita a fost la antrenamentul de la ora 17:00 al Rapidului, dar nu a informat pe nimeni din club despre cele întâmplate.

Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, urmând să îi fie şi recoltate probe de sânge de la INML.

Keita a evoluat în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2, fiind introdus în repriza secundă pe teren de Costel Gâlcă, în locul lui Jakub Hromada.