Comunicatul Rapidului după ce Kader Keita a lovit o femeie şi a fugit de la locul accidentului! - Antena Sport

Rapid a oferit o primă reacţie oficială, într-un comunicat, după ce Kader Keita (25 de ani) a fost implicat într-un accident în urma căruia o femeie a fost rănită. Femeia se află la terapie intensivă, în spital.
Reprezentanţii Rapidului au comunicat că i-au transmis jucătorului să colaboreze cu autorităţile.
“În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:
Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.
Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.
Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.
Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, a transmis Rapid.
Potrivit golazo.ro, Keita se afla la volan marţi dimineaţă, atunci când a lovit o femeie în Capitală, pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina. Sursa citată notează că jucătorul Rapidului a fugit de la locul accidentului. Potrivit Codului Penal, Keita riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru această faptă.
Victima s-ar afla internată la terapie intensivă, în spital. Keita a fost la antrenamentul de la ora 17:00 al Rapidului, dar nu a informat pe nimeni din club despre cele întâmplate.
Poliţia l-a ridicat de acasă pe Keita după antrenament. El va da declaraţii în faţa oamenilor legii despre accident, urmând să îi fie şi recoltate probe de sânge de la INML.
Keita a evoluat în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2, fiind introdus în repriza secundă pe teren de Costel Gâlcă, în locul lui Jakub Hromada.
