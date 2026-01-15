Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești - Antena Sport

Rareș Pop a plecat de la Rapid, la scurt timp după ce giuleștenii au oficializat transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Puștiul-minute al alb-vișiniilor a ajuns chiar la formația prahoveană.
El va îmbrăca tricoul „lupilor” până la finalul acestui sezon, fiind împrumutat de la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Pop a fost prezentat oficial joi de „găzari”.
Rareș Pop a semnat cu Petrolul
Rareș Pop a fost împrumutat de Rapid până la finalul acestui sezon la Petrolul Ploiești, echipă aflată sub comanda lui Eugen Neagoe și care se luptă pentru evitarea retrogradării.
Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost prezentat oficial joi la noua sa echipă, în aceeași zi în care Robert Sălceanu a fost anunțat de gruparea din Giulești.
