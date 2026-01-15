Rareș Pop a plecat de la Rapid! Unde a ajuns puștiul-minune din Giulești - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 21:37

Rareș Pop / SPORT PICTURES

Rareș Pop a plecat de la Rapid, la scurt timp după ce giuleștenii au oficializat transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Puștiul-minute al alb-vișiniilor a ajuns chiar la formația prahoveană.

El va îmbrăca tricoul „lupilor” până la finalul acestui sezon, fiind împrumutat de la echipa antrenată de Costel Gâlcă. Pop a fost prezentat oficial joi de „găzari”.

Rareș Pop a semnat cu Petrolul

Rareș Pop a fost împrumutat de Rapid până la finalul acestui sezon la Petrolul Ploiești, echipă aflată sub comanda lui Eugen Neagoe și care se luptă pentru evitarea retrogradării.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost prezentat oficial joi la noua sa echipă, în aceeași zi în care Robert Sălceanu a fost anunțat de gruparea din Giulești.

„Oficial: Rareș Pop va evolua, până la vară, pentru FC Petrolul Ploiești!
Venit sub formă de împrumut de la Rapid București, Rareș Mihai Pop (20 ani, 1.77 metri) joacă în banda dreaptă, și are, deja, 95 de meciuri disputate în Superliga, pentru UTA și Rapid, dar și 12 goluri marcate. De altfel, Pop a avut parte de un debut timpuriu pe prima scenă fotbalistică a țării, în octombrie 2022, la vârsta de doar 17 ani!
El este, de asemenea, un obișnuit al loturilor naționale de juniori, aflându-se pe teren în toate cele patru partide oficiale disputate de către România U21, în toamnă, în cadrul preliminariilor CE 2027.
De mâine, Rareș Pop se va prezenta la antrenamentele „lupilor”, fiind, astfel, pregătit să debuteze în tricoul „galben-albastru” la chiar primul joc oficial al anului, cel de luni, cu Universitatea Craiova, ce se va disputa pe arena „Ilie Oană”, de la ora 20.00.
Bun venit, Rareș Pop!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

