Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!

Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 23:41

Comentarii
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!

Mario Tudose, în meciul FC Argeş - FCSB 1-0 / Sport Pictures

Mario Tudose (20 de ani) a fost dorit în trecut de FCSB, dar a rămas la FC Argeş. Tudose a reuşit să o învingă pe campioană şi la meciul retur, cu 1-0, după ce în tur FC Argeş, cu el în teren, s-a impus cu 2-0 în faţa FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mario Tudose a anunţat că va rămâne, cel mai probabil, până în vară la FC Argeş. El e cotat la 1 milion de euro. În afară de FCSB, Craiova şi Dinamo s-ar mai fi interesat de el. Totodată, ar exista interes pentru el şi din Italia, din partea lui Sassuolo şi Lecce, dar şi din Arabia Saudită.

Mario Tudose, despre viitorul lui, după ce piteştenii au învins-o pe FCSB: “Cel mai probabil voi rămâne la FC Argeş până în vară”

“Am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm. Noi credeam că vom bate FCSB, să știți. Noi mergem la victorie la fiecare meci, indiferent că jucăm cu FCSB, Dinamo sau Craiova.

Nimeni nu cred că avea obiectivul să fim în primele 6, dar acum, după ce am demonstrat că avem șanse reale, vă dați seama că luptăm până la ultimul meci din sezonul regulat.

Cred că am avut mai multă dorință și mai multă agresivitate. Ne-am dorit mai mult decât ei (n.r.: decât FCSB).

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre viitorul lui) Mă simt bine la Argeș. Sunt acasă, e clubul care m-a crescut. Mă bucur că mi-au dat încredere, că am reușit să fiu om de bază aici. Nu știu cât o să mai stau. Vom vedea, pentru că e foarte devreme să vorbesc. Probabil voi rămâne până în vară. Cel mai probabil așa se va întâmpla. Am văzut că tot apar echipe din Italia, Arabia, dar eu nu știu nimic. Și domnul președinte a spus că pe numele meu nu există o ofertă oficială. Eu sunt pregătit pentru națională”, a declarat Mario Tudose pentru digisport.ro după FC Argeş – FCSB 1-0.

FC Argeş – FCSB 1-0

FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.

La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.

Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în MoldovaVal de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
Reclamă

Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.

În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Observator
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
Fanatik.ro
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
23:59
VIDEOSporting – Casa Pia 3-0. Geny Catamo, “dublă”! Campioana en-titre s-a apropiat de liderul FC Porto
23:50
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei
23:34
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta”
23:32
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”
23:17
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”
23:08
Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”