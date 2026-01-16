Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani) a fost dorit în trecut de FCSB, dar a rămas la FC Argeş. Tudose a reuşit să o învingă pe campioană şi la meciul retur, cu 1-0, după ce în tur FC Argeş, cu el în teren, s-a impus cu 2-0 în faţa FCSB-ului.
Mario Tudose a anunţat că va rămâne, cel mai probabil, până în vară la FC Argeş. El e cotat la 1 milion de euro. În afară de FCSB, Craiova şi Dinamo s-ar mai fi interesat de el. Totodată, ar exista interes pentru el şi din Italia, din partea lui Sassuolo şi Lecce, dar şi din Arabia Saudită.
Mario Tudose, despre viitorul lui, după ce piteştenii au învins-o pe FCSB: “Cel mai probabil voi rămâne la FC Argeş până în vară”
“Am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm. Noi credeam că vom bate FCSB, să știți. Noi mergem la victorie la fiecare meci, indiferent că jucăm cu FCSB, Dinamo sau Craiova.
Nimeni nu cred că avea obiectivul să fim în primele 6, dar acum, după ce am demonstrat că avem șanse reale, vă dați seama că luptăm până la ultimul meci din sezonul regulat.
Cred că am avut mai multă dorință și mai multă agresivitate. Ne-am dorit mai mult decât ei (n.r.: decât FCSB).
(n.r: despre viitorul lui) Mă simt bine la Argeș. Sunt acasă, e clubul care m-a crescut. Mă bucur că mi-au dat încredere, că am reușit să fiu om de bază aici. Nu știu cât o să mai stau. Vom vedea, pentru că e foarte devreme să vorbesc. Probabil voi rămâne până în vară. Cel mai probabil așa se va întâmpla. Am văzut că tot apar echipe din Italia, Arabia, dar eu nu știu nimic. Și domnul președinte a spus că pe numele meu nu există o ofertă oficială. Eu sunt pregătit pentru națională”, a declarat Mario Tudose pentru digisport.ro după FC Argeş – FCSB 1-0.
FC Argeş – FCSB 1-0
FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.
La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.
Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.
În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.
