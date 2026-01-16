Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el! - Antena Sport

Mario Tudose (20 de ani) a fost dorit în trecut de FCSB, dar a rămas la FC Argeş. Tudose a reuşit să o învingă pe campioană şi la meciul retur, cu 1-0, după ce în tur FC Argeş, cu el în teren, s-a impus cu 2-0 în faţa FCSB-ului.

Mario Tudose a anunţat că va rămâne, cel mai probabil, până în vară la FC Argeş. El e cotat la 1 milion de euro. În afară de FCSB, Craiova şi Dinamo s-ar mai fi interesat de el. Totodată, ar exista interes pentru el şi din Italia, din partea lui Sassuolo şi Lecce, dar şi din Arabia Saudită.

Mario Tudose, despre viitorul lui, după ce piteştenii au învins-o pe FCSB: “Cel mai probabil voi rămâne la FC Argeş până în vară”

“Am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm. Noi credeam că vom bate FCSB, să știți. Noi mergem la victorie la fiecare meci, indiferent că jucăm cu FCSB, Dinamo sau Craiova.

Nimeni nu cred că avea obiectivul să fim în primele 6, dar acum, după ce am demonstrat că avem șanse reale, vă dați seama că luptăm până la ultimul meci din sezonul regulat.

Cred că am avut mai multă dorință și mai multă agresivitate. Ne-am dorit mai mult decât ei (n.r.: decât FCSB).