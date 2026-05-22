Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea

FCSB și FC Botoșani se vor întâlni în semifinala barajului de calificare în UEFA Conference League. Disputa va avea loc pe stadionul Steaua, iar gruparea roș-albastră așteaptă o asistență record.

Concret, organizatorii se așteaptă la cea mai mare asistență la un meci disputat pe teren propriu din anul 2026. Recordul era deținut de la FCSB – CFR Cluj 1-4, la care au participat 5.297 de spectatori.

FCSB – Botoșani, record de asistență pentru gazde în 2026

FCSB are șansa de a salva sezonul catastrofal, asta dacă va reuși să se califice în preliminariile UEFA Conference League. La disputa cu FC Botoșani, se va consemna și debutul lui Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor.

Potrivit golazo.ro, la acest joc se anunță cea mai mare asistență la un meci al fostei campioane pe teren propriu, din anul 2026. Sursa citată menționează că s-au vândut deja 6.000 de bilete pentru meciul de pe Stadionul Steaua.

Mai mult decât atât, organizatorii așteaptă o asistență de 15.000 de spectatori la disputa contra formației antrenate de Marius Croitoru.