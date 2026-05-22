Senegal și-a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial! Ce surprize a pregătit selecționerul

Campionatul Mondial din SUA este la mai puțin de o lună distanță, iar marea majoritate a țărilor participante și-au anunțat deja loturile cu care vor concura la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultima care și-a anunțat lotul cu care va participa la World Cup 2026 este selecționata Senegalului, unde, la fel ca în cazul celorlalte naționale, avem parte de surprize.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Malang Sarr, marele absent din lotul Senegalului

Senegal a fost repartizată în Grupa I și va debuta la Campionatul Mondial împotriva selecționatei Franței. Din aceeași grupă mai fac parte Norvegia și Irak.

Sfertfinalistă la Mondialul de acum 24 de ani, Senegal și-a anunțat lotul final cu care va încerca să repete performanța remarcabilă de la turneul final din 2002.

În afara lotului au rămas, pe lângă Malang Sarr și Habib Diallo (Metz), Nampalys Mendy (Watford), Cheikh Sabaly (Vancouver Whitecaps), Nobel Mendy (Rayo Vallecano), respectiv Abdou Diallo (Umm Salal).