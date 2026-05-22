Senegal și-a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial! Ce surprize a pregătit selecționerul

Daniel Işvanca Publicat: 22 mai 2026, 21:27

Campionatul Mondial din SUA este la mai puțin de o lună distanță, iar marea majoritate a țărilor participante și-au anunțat deja loturile cu care vor concura la turneul final.

Ultima care și-a anunțat lotul cu care va participa la World Cup 2026 este selecționata Senegalului, unde, la fel ca în cazul celorlalte naționale, avem parte de surprize.

Malang Sarr, marele absent din lotul Senegalului

Senegal a fost repartizată în Grupa I și va debuta la Campionatul Mondial împotriva selecționatei Franței. Din aceeași grupă mai fac parte Norvegia și Irak.

Sfertfinalistă la Mondialul de acum 24 de ani, Senegal și-a anunțat lotul final cu care va încerca să repete performanța remarcabilă de la turneul final din 2002.

În afara lotului au rămas, pe lângă Malang Sarr și Habib Diallo (Metz), Nampalys Mendy (Watford), Cheikh Sabaly (Vancouver Whitecaps), Nobel Mendy (Rayo Vallecano), respectiv Abdou Diallo (Umm Salal).

Lotul Senegalului pentru Cupa Mondială

Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli/Arabia Saudită), Yehvann Diouf (Nice/Franța), Mory Diaw (Le Havre/Franța);

Fundaşi: Krepin Diatta (Monaco/Franța), Antoine Mendy (Nice/Franța), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/Israel), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/Arabia Saudită), Ilay Camara (Anderlecht/Belgia), Moussa Niakhate (Lyon/Franța), Mamadou Sarr (Chelsea/Anglia), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United/Anglia), Moustapha Mbow (Paris FC/Franța), Ismail Jakobs (Galatasaray/Turcia);

Mijlocaşi: Idrissa Gueye (Everton/Anglia), Habib Diarra (Sunderland/Anglia), Pape Matar Sarr (Tottenham/Anglia), Pape Gueye (Villarreal/Spania), Lamine Camara (Monaco/Franța), Pathe Ciss (Rayo Vallecano/Spania), Bara Ndiaye (Bayern Munchen/Germania);

Atacanți: Sadio Mane (Al-Nassr/Arabia Saudită), Bamba Dieng (Lorient/Franța), Iliman Ndiaye (Everton/Anglia), Nicolas Jackson (Bayern Munchen/Germania), Assane Diao (Como/Italia), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain/Franța), Cherif Ndiaye (Samsunspor/Turcia), Ismaila Sarr (Crystal Palace/Anglia).

