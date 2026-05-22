Canada – Slovenia 3-1, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă. Suedia – Italia, la 21:20

Canada, liderul grupei B, a învins-o şi pe Slovenia, cu 3-1, în al cincilea meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia. Partida a început la ora 17:20 şi a fost transmisă LIVE în AntenaPLAY. Canadienii au victorie pe linie. În precedentul meci, cu Norvegia, au fost conduşi, dar au câştigat după prelungiri, cu 6-5.
Tot vineri, dar de la ora 21:20, se va juca şi partida dintre Suedia şi Italia, tot din Grupa B, LIVE în AntenaPLAY.
Canada – Slovenia 3-1 LIVE VIDEO
Update: Canada – Slovenia 3-1 final
Update: Canada – Slovenia 1-0! Denton Mateychuk a deschis scorul, cu un şut în forţă
Update: A început meciul!
Canada este pe primul loc, la egalitate de puncte cu Slovacia, după primele patru meciuri. Slovenia a câştigat cu Cehia în prelungiri şi a pierdut cu Slovacia la loviturile de departajare, fiind pe locul 6, cu 3 puncte.
În celălalt meci de vineri, Suedia va întâlni Italia, codaşa grupei, cu 0 puncte. Suedezii sunt în afara locurilor care duc în sferturi, fiind pe 5, cu 6 puncte, la un punct în spatele Norvegiei, ocupanta locului 4.
Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.
La ediţia de anul acesta participă 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.
Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.
Programul de vineri de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă
- Canada – Slovenia, ora 17:20
- Suedia – Italia, ora 21:20
