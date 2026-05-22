Canada – Slovenia 3-1, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă. Suedia – Italia, la 21:20

Tot vineri, dar de la ora 21:20, se va juca şi partida dintre Suedia şi Italia, tot din Grupa B.

Canada, liderul grupei B, a învins-o şi pe Slovenia, cu 3-1, în al cincilea meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă din Elveţia. Partida a început la ora 17:20 şi a fost transmisă LIVE în AntenaPLAY. Canadienii au victorie pe linie. În precedentul meci, cu Norvegia, au fost conduşi, dar au câştigat după prelungiri, cu 6-5.

Canada este pe primul loc, la egalitate de puncte cu Slovacia, după primele patru meciuri. Slovenia a câştigat cu Cehia în prelungiri şi a pierdut cu Slovacia la loviturile de departajare, fiind pe locul 6, cu 3 puncte.

În celălalt meci de vineri, Suedia va întâlni Italia, codaşa grupei, cu 0 puncte. Suedezii sunt în afara locurilor care duc în sferturi, fiind pe 5, cu 6 puncte, la un punct în spatele Norvegiei, ocupanta locului 4.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.