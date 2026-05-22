Cristiano Bergodi a început să râdă când a fost întrebat dacă pleacă de la U Cluj! Anunţul despre viitor

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a început să râdă atunci când a fost întrebat dacă rămâne la “Şepcile roşii”. U Cluj a avut un sezon foarte bun, obţinând locul 2 în campionat şi jucând finala Cupei României, dar Bergodi şi jucătorii săi rămân cu regretul că nu au cucerit niciun trofeu.
Titlul şi Cupa României au mers la Universitatea Craiova. Oltenii au reuşit eventul, pentru prima oară după 35 de ani!
Cristiano Bergodi a început să râdă atunci când a fost întrebat dacă rămâne la U Cluj: “Am contract”
“Eu am un contract, e normal. Ne așezăm la masă. Am vorbit un pic cu conducătorii. Ei știu. În fiecare an se poate ceva în plus, în fiecare fereastră de transferuri. Se poate ameliora lotul.
N-a fost ușor, băieții au făcut ceva extraordinar. Să ajungi pe locul 2 și în finala Cupei. Am scos din jucători 100%, ei au dat maximum. Nu contează acum situația mea.
Normal, voi avea alte discuții cu conducătorii noștri, cred că și ei vor să facă un lucru important în mercato de vară.
M-am săturat că un titlu, un titlu… Hai să vedem echipele unde am fost, eu am ridicat echipa pe care am avut-o, am luat-o de undeva și am urcat! Nu sunt disperat.
Clar, în campionat, vrei mereu mult. Sunt de atâția ani aici, am fost primit bine în fotbalul românesc. Și întotdeauna vreau mai bine”, a spus Cristiano Bergodi într-o conferinţă de presă.
