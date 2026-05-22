Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi a început să râdă când a fost întrebat dacă pleacă de la U Cluj! Anunţul despre viitor

Cristiano Bergodi a început să râdă când a fost întrebat dacă pleacă de la U Cluj! Anunţul despre viitor

Bogdan Stănescu Publicat: 22 mai 2026, 17:45

Comentarii
Cristiano Bergodi a început să râdă când a fost întrebat dacă pleacă de la U Cluj! Anunţul despre viitor

Cristiano Bergodi râde, la conferinţa de presă

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a început să râdă atunci când a fost întrebat dacă rămâne la “Şepcile roşii”. U Cluj a avut un sezon foarte bun, obţinând locul 2 în campionat şi jucând finala Cupei României, dar Bergodi şi jucătorii săi rămân cu regretul că nu au cucerit niciun trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titlul şi Cupa României au mers la Universitatea Craiova. Oltenii au reuşit eventul, pentru prima oară după 35 de ani!

Cristiano Bergodi a început să râdă atunci când a fost întrebat dacă rămâne la U Cluj: “Am contract”

“Eu am un contract, e normal. Ne așezăm la masă. Am vorbit un pic cu conducătorii. Ei știu. În fiecare an se poate ceva în plus, în fiecare fereastră de transferuri. Se poate ameliora lotul.

N-a fost ușor, băieții au făcut ceva extraordinar. Să ajungi pe locul 2 și în finala Cupei. Am scos din jucători 100%, ei au dat maximum. Nu contează acum situația mea.

Normal, voi avea alte discuții cu conducătorii noștri, cred că și ei vor să facă un lucru important în mercato de vară.

Reclamă
Reclamă

M-am săturat că un titlu, un titlu… Hai să vedem echipele unde am fost, eu am ridicat echipa pe care am avut-o, am luat-o de undeva și am urcat! Nu sunt disperat.

Clar, în campionat, vrei mereu mult. Sunt de atâția ani aici, am fost primit bine în fotbalul românesc. Și întotdeauna vreau mai bine”, a spus Cristiano Bergodi într-o conferinţă de presă.

Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţaPrimele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Observator
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”
19:42

LIVE SCOREJaqueline Cristian – Victoria Mboko se joacă ACUM. Duel pentru finala de la Strasbourg
19:40

VIDEOCanada – Slovenia 3-1, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă. Suedia – Italia, la 21:20
19:32

Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea
19:10

CFR Cluj – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Meciul de adio al lui Ciprian Deac. Echipele de start
19:00

Real Madrid i-a anunțat plecarea la finalul sezonului! Cine va pleca după Alvaro Arbeloa
18:53

Antrenamentul Marelui Premiu al Canadei, 19:30, LIVE VIDEO. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 2 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 3 “Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră! 4 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 5 Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu 6 UPDATETuchel, decizii “bombă” în privinţa lotului pentru Mondial! Vedetele care sunt OUT: “Am fost şocat şi devastat”
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”!Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”!