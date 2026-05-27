Anunţ bombă din Italia. Antrenorul dorit de FCSB ar putea ajunge la o altă echipă din România

Corvinul Hunedoara ar putea să aibă un nou antrenor pentru Liga 1, asta după ce Florin Maxim a reuşit să promoveze echipa. Presa din Italia aduce nişte informaţii surprinzătoare cu privire la formaţia din România.
Daniele Bonera, tehnicianul italian, fost jucător la AC Milan, ar putea, în cele din urmă, să ajungă în România, asta după ce a fost dorit la FCSB de Mihai Stoica.
Daniele Bonera ar putea ajunge la Corvinul Hunedoara
Cei de la Tuttomercatoweb vorbesc despre viitorul lui Daniele Bonera, tehnician care este liber de contract de ceva timp şi care este dornic să revină pe banca tehnică. Cel care a luat titlul cu AC Milan ca secund ar putea să vină în România, scriu italienii, într-o mutare extrem de surprinzătoare.
Acesta ar putea să ajungă la Corvinul Hunedoara, în locul lui Florin Maxim, notează italienii. Există însă interes şi discuţii inclusiv din peninsulă, de la mai mult echipe, însă varianta surprinzătoare apărută din România este neaşteptată, pentru că Florin Maxim a declarat că o să continue pe banca grupării hunedorene şi în Liga 1.
Daniele Bonera a fost dorit de Mihai Stoica la FCSB
Mihai Stoica spune că a dorit să-l aducă pe Daniele Bonera la FCSB, însă, după cum se ştie, în cele din urmă postul de antrenor a fost ocupat de Marius Baciu.
“Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă era al lui Daniele Bonera. A fost fotbalist la echipa națională a Italiei. A fost «secundul» lui Marco Giampaolo la Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere.
Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu (n.r. – portar al milanezilor în trecut) să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Până la urmă, Gigi a spus că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica.
