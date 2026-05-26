Exod la Manchester City! După Guardiola, clubul a anunțat oficial alte 5 plecări

Plecarea lui Pep Guardiola de la Manchester City după 10 ani provoacă o veritabilă revoluție la vicecampioana Angliei. Anunțul plecării lui Guardiola a fost făcut încă de acum o săptămână, însă City a confirmat abia acum că nimeni din staff-ul său nu va rămâne la City.

Toți colaboratorii săi se despart de City. Este vorba despre Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte și Xabi Mancisidor.

Schimbări mari la City

Cea mai importantă plecare este a lui Pep Ljinders. Fostul secund al lui Jurgen Klopp la Liverpool a surprins vara trecută când a acceptat să lucreze cu marele rival, Pep Guardiola. Iar cei de la City, prin directorul sportiv, Hugo Viana, au încercat să-l convingă pe Ljinders să rămână și în era post-Guardiola.

Însă Ljinders a ales să plece la rândul său. La fel și ceilalți 4 oameni din staff. În cazul celor trei spanioli nu este nicio surpriză: Bonaventura și Estiarte l-au urmat pe Guardiola peste tot, încă din perioada Barcelona.

Zilele următoare va fi anunțată oficial venirea lui Enzo Maresca în locul lui Pep Guardiola la Manchester City. Deja este cunoscut și unul dintre colaboratorii săi: Willy Caballero, cel care a jucat la City între 2015 și 2018, și care a făcut parte din staff-ul lui Maresca atât la Leicester, cât și la Chelsea.