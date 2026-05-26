Manchester City a semnat deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola! Fabrizio Romano dă vestea: “100% confirmat”

Manchester City s-a înțeles deja cu înlocuitorul lui Pep Guardiola, iar numele acestuia este Enzo Maresca. Vestea de ultimă oră legată de clubul din Premier League este oferită de reputatul jurnalist italian Fabrizio Romano, extrem de cunoscut pentru informațiile de o acuratețe foarte ridicată pe care le oferă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester City și Pep Guardiola și-au spus “adio” după 10 ani petrecuți de antrenorul catalan la club. După ce tehnicianul de 55 de ani a disputat duminică ultimul meci pe banca “cetățenilor” într-un context emoționant contra lui Aston Villa, formația cu opt titluri în Premier League a organizat și un eveniment special prin care și-a luat rămas-bun de la unul dintre cei mai mari manageri din istorie.

Enzo Maresca, noul antrenor al lui City. Detaliile mutării

Clubul de pe Etihad Stadium știa însă că nu are foarte mult timp pe care îl poate petrece fără un antrenor pe bancă, motiv pentru care s-a mișcat repede și i-a găsit înlocuitor lui Pep Guardiola, cel care a cucerit 20 de trofee în 10 ani. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, “cetățenii” deja s-au înțeles cu noul manager, Enzo Maresca, iar vestea este 100% confirmată.

Antrenorul italian a semnat deja un contract cu Manchester City, iar înțelegerea urmează să se întindă pe o perioadă de trei ani. În plus, Maresca va fi implicat 100% în strategia de transferuri de pe Etihad, un capitol la care managerul de 46 de ani a avut probleme atunci când a fost la Chelsea în prima parte a stagiunii care s-a încheiat recent.

🚨 Enzo Maresca has already signed a three year deal as Manchester City new manager.

Agreement until June 2029 and new chapter to start soon at #MCFC, with Maresca fully involved in the transfer strategy.

Here we go, 100% confirmed. 💙🆕 pic.twitter.com/e4RsMLTKcy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026