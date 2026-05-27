Fotbalistul de națională de la Universitatea își anunță plecarea: “Nu știu dacă voi rămâne la Craiova”

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 10:13

Universitatea Craiova riscă să piardă mai mulți jucători importanți în această vară. Ștefan Baiaram și Mogoș sunt ca și plecați, iar acum pe lista jucătorilor care vor părăsi echipa se mai adaugă un alt nume.

Anzor Mekvabishvili a vorbit deschis despre situația sa de la Universitatea Craiova și a lăsat să se înțeleagă că este posibilă o despărțire de formația din Bănie în această vară.

Aflat în cantonamentul naționalei Georgiei înaintea partidei amicale cu România, programată pe 2 iunie, la Tbilisi, mijlocașul a oferit un interviu publicației georgiene Lelo, în care a comentat un posibil transfer.

„Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova”, a declarat Mekvabishvili.

Fotbalistul georgian a intrat în atenția mai multor cluburi importante. În ultimele luni, numele său a fost asociat cu formații precum AEK Atena și Getafe.

Cu toate acestea, Mihai Rotaru nu ar fi dispus să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Mekvabishvili mai are contract cu Universitatea Craiova până în 2028, iar oficialii clubului speră să îl păstreze și pentru sezonul viitor.

Transferat în 2024 de la Dinamo Tbilisi pentru suma de 750.000 de euro, mijlocașul georgian s-a adaptat rapid în fotbalul românesc și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători din lotul oltenilor.

În momentul de față, fotbalistul este cotat la 1.5 milioane de euro. Este însă greu de crezut că Mihai Rotaru ar fi dispus să-l transfere pe acești bani.

