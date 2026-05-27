Barcelona a început negocierile pentru jucătorul dorit şi de Bayern Munchen

Barcelona a început discuţiile pentru transferul jucătorului care este dorit şi de Bayern Munchen.

Anthony Gordon este dorit pe Nou Camp, iar directorul sportiv de la Barcelona, Deco, a fost special în Anglia, în ultimele luni, pentru a-l urmări în vederea unui transfer.

Chiar dacă perioada de transferuri nu a început oficial, cluburile mari ale Europei sunt deja intrate în priză şi caută să tatoneze pistele dorite. Cei de la Barcelona au început discuţiile cu reprezentanţii lui Newcastle pentru transferul lui Anthony Gordon, jucător care mai este dorit şi de cei de la Bayern Munchen, notează Fabrizio Romano.

Atacantul englez a avut evoluţii foarte bune în sezonul actual, iar asta a atras atenţia cluburilor care sunt în căutare de întăriri pentru ofensivă. Totuşi, englezii nu sunt dornici să-l lase să plece atât de uşor şi vor în schimbul său minim 80 de milioane de euro. Jucătorul e dornic însă să plece de la Newcastle şi este încântat de posibilitatea de a ajunge la formaţia de pe Nou Camp.

46 de meciuri, 17 goluri şi 5 pase decisive are Anthony Gordon pentru Newcastle în sezonul actual.

Barcelona s-a despărţit de Robert Lewandowski şi are nevoie de întăriri în ofensivă

Catalanii au anunţat despărţirea de Robert Lewandowski, cel care se află la final de contract şi urmează să aibă o nouă echipă pentru sezonul viitor. Aceştia vor să transfere un înlocuitor, iar două nume au apărut pe lista formaţiei din La Liga.