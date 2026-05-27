Federico Valverde, despre bătaia cu Tchouameni: “Uneori trebuie să treci prin asta pentru a învăţa”

Alex Masgras Publicat: 27 mai 2026, 10:38

Federico Valverde şi Aurelien Tchouameni / Profimedia

Federico Valverde este pregătit pentru Cupa Mondială 2026, acolo unde va merge cu naţionala Uruguayului, chiar dacă vine după un sezon extrem de dezamăgitor la Real Madrid. Echipa de pe Bernabeu a ajuns la al doilea sezon consecutiv fără trofeu câştigat, iar finalul acestei stagiuni a fost extrem de tensionat.

Un eveniment incredibil a avut loc înainte de El Clasico, atunci când Aurelien Tchouameni şi Federico Valverde s-au bătut, iar uruguayanul a ajuns la spital. La scurt, timp, uruguayanul a recunoscut că a avut un conflict cu mijlocaşul francez. Cu toate acestea, el a postat un mesaj pe contul personal de Instagram prin care a spus că ajuns la spital după ce s-a lovit, din greşeală, de o masă.

Federico Valverde speră că are ce învăţa după bătaia cu Tchouameni

Revenit în Uruguay, pentru a începe pregătirea sub comanda lui Marcelo Bielsa, înaintea Cupei Mondiale 2026, Federico Valverde a vorbit cu presa din ţara sa, iar evenimentul de la începutul lunii nu a putut fi evitat. Vedeta lui Real Madrid a spus doar că este nevoie de astfel de momente dificile pentru a putea învăţa să te maturizezi şi speră ca acest episod să îl ajute în viitor.

De asemenea, el a declarat şi că a avut parte de susţinerea fanilor lui Real Madrid, dar şi a clubului de pe Bernabeu:

“Mă simt bine. Am avut parte de susţinerea fanilor lui Real Madrid, dar şi a clubului. Uneori trebuie să treci peste aceste mici obstacole în fotbal şi în viaţă pentru a învăţa să creşti şi a te maturiza”, a declarat Federico Valverde, care speră ca acest episod să îl ajute “să devină un căpitan mai bun în următorii ani”, potrivit marca.com.

Meciurile Uruguayului din faza grupelor de la World Cup 2026

  • Arabia Saudită – Uruguay (01:00, Grupa H, Miami Stadium, 16 iunie)
  • Uruguay – Capul Verde (01:00, Grupa H, Miami Stadium, 22 iunie)
  • Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium, 27 iunie)
