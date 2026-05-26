Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare

Gloria Bistriţa, care a câştigat titlul de campioană a României la handbal feminin, dar şi Cupa României, a anunţat, marţi, că se desparte de zece jucătoare.
Este vorba de portarii Renata de Arruda şi Ana Maria Persecă, dar şi de Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Ştefania Stoica, Eva Kerekes, Aleksandra Zimny, Monika Kobylinska, Matilda Forsberg, Tamires Morena De Araujo Frossard.
10 jucătoare, OUT de la Gloria Bistriţa
De asemenea, va pleca antrenorul cu portarii Szabo Levente.
„Uneori, contribuţia unor oameni nu poate fi măsurată doar în goluri, parade, trofee sau statistici. Există oameni care lasă ceva mult mai important într-o echipă: caracter, energie, sacrificiu, unitate, spirit de luptă şi suflet. Astăzi spunem „mulţumim” unor oameni care au făcut parte atât dintr-un sezon istoric pentru Gloria Bistriţa, un sezon în care am devenit Campioana României, am câştigat Cupa României şi am dus numele Bistriţei la cel mai înalt nivel. Însă sunt oameni care au clădit drumul până la acest sezon de neuitat!”, a precizat Gloria Bistriţa.
Este cel mai bun an din istoria clubului Gloria Bistriţa, care şi-a trecut în palmares în acest an şi trofeul Cupa României, în timp ce în Liga Campionilor a atins faza sferturilor de finală.
