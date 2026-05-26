Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele

Clubul din Liga 1 traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a clubului, iar situația financiară a devenit critică. Șefii clubului caută soluții pentru a rezolva aceste probleme și mai mulți jucători ar putea pleca.

Deși Petrolul și-a asigurat pe teren menținerea în Liga 1, problemele din afara gazonului par mult mai greu de rezolvat. Surse apropiate clubului susțin că oficialii încearcă să găsească investitori dispuși să injecteze capital, însă timpul rămas până la startul noului sezon este extrem de scurt.

Jucătorii pe care Petrolul vrea să-i vândă pentru a rezolva o parte din problemele financiare

În lipsa unei soluții rapide, Petrolul ar putea fi nevoită să renunțe la aproape toate vedetele din lot pentru a acoperi o parte dintre datorii. Criza financiară nu este însă una apărută peste noapte. În ultimii ani, clubul ploieștean s-a confruntat constant cu restanțe salariale, dificultăți administrative și probleme legate de finanțare. Chiar și în perioadele în care echipa avea rezultate bune în campionat, conducerea admitea că vânzările de jucători reprezentau singura metodă prin care putea echilibra bugetul.

Fostul jucător și conducător Vivi Răchită, apropiat al clubului și una dintre vocile care au criticat în repetate rânduri situația de la Petrolul, a declarat că există riscul real ca formația să nu poată începe sezonul viitor în Liga 1. Acesta a vorbit despre datorii uriașe și despre imposibilitatea autorităților locale de a interveni financiar în actuala structură juridică a clubului.

Astfel, pentru a face rost de bani, șefii clubului sunt gata să renunțe la cei mai importanți jucători. Marco Dulca, Tommi Jyry, Danel Dongmo și Andres Dumitrescu sunt puși pe lista de transferuri în speranțe că se vor găsi echipe care să-i cumpere, notează Fanatik.