Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele

Clubul din Liga 1 traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a clubului, iar situația financiară a devenit critică. Șefii clubului caută soluții pentru a rezolva aceste probleme și mai mulți jucători ar putea pleca.
Deși Petrolul și-a asigurat pe teren menținerea în Liga 1, problemele din afara gazonului par mult mai greu de rezolvat. Surse apropiate clubului susțin că oficialii încearcă să găsească investitori dispuși să injecteze capital, însă timpul rămas până la startul noului sezon este extrem de scurt.
Jucătorii pe care Petrolul vrea să-i vândă pentru a rezolva o parte din problemele financiare
În lipsa unei soluții rapide, Petrolul ar putea fi nevoită să renunțe la aproape toate vedetele din lot pentru a acoperi o parte dintre datorii. Criza financiară nu este însă una apărută peste noapte. În ultimii ani, clubul ploieștean s-a confruntat constant cu restanțe salariale, dificultăți administrative și probleme legate de finanțare. Chiar și în perioadele în care echipa avea rezultate bune în campionat, conducerea admitea că vânzările de jucători reprezentau singura metodă prin care putea echilibra bugetul.
Fostul jucător și conducător Vivi Răchită, apropiat al clubului și una dintre vocile care au criticat în repetate rânduri situația de la Petrolul, a declarat că există riscul real ca formația să nu poată începe sezonul viitor în Liga 1. Acesta a vorbit despre datorii uriașe și despre imposibilitatea autorităților locale de a interveni financiar în actuala structură juridică a clubului.
Astfel, pentru a face rost de bani, șefii clubului sunt gata să renunțe la cei mai importanți jucători. Marco Dulca, Tommi Jyry, Danel Dongmo și Andres Dumitrescu sunt puși pe lista de transferuri în speranțe că se vor găsi echipe care să-i cumpere, notează Fanatik.
Datorii uriașe pentru Petrolul
Valeriu Răchită a dezvăluit că în acest moment cei de la Petrolul au de plătit peste 9 milioane de euro datorii, iar concordatul preventiv ar putea să ducă la insolvență.
”Vin de la Ploiești, din Republică, unde lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit. Petrolul era în concordat preventiv, o umbrelă care ajuta clubul să respire, datoriile erau înghețate, doar la ANAF datoriile sunt în jur de 4 milioane de euro. Datoriile totale sunt peste 9 milioane, spre 10. Sunt zvonuri că și drepturile TV de la anul sunt cesionate către anumiți creditori.
Judecătoria a decis pe 14 mai că administratorii clubului nu și-au îndeplinit obligațiile concordatului preventiv și nu a mai fost acceptată o nouă perioadă în această formulă. Asta înseamnă că sunt două ipoteze: ori încearcă la judecătorie o insolvență ca să mai respire un an, ori se duce spre faliment”, a spus Valeriu Răchită.
- andres dumitrescu
- bani
- Danel Dongmo
- liga 1
- marco dulca
- petrolul
- petrolul ploiesti
- probleme financiare
- Tommi Jyry
- transferuri
- Au pus golul din foarfecă pe bancnota de 20 de lire! Anunțul făcut de Banca Scoției înainte de Mondial
- Marius Niculae ştie ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic după barajul de Conference League contra FCSB-ului!
- Ioan Varga nu renunță. Jucătorul dorit de Rapid, ofertat de CFR Cluj
- Cu ce echipe negociază Cosmin Olăroiu
- „A fost mai bun decât toți atacanții Spaniei!” Jucătorul Barcei, dezamăgit că ratează Mondialul