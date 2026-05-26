EXCLUSIV

Decizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 16:33

Mihai Stoica le-a dat speranţe fanilor, după ce recent a anunţat un posibil transfer al lui Florinel Coman la FCSB. Ce decizie a luat totuşi jucătorul? Antena Sport a aflat care sunt planurile de viitor ale atacantului proaspăt revenit şi la echipa naţională.

Mihai Stoica a declarat recent că sunt șanse ca Florinel Coman să revină la FCSB, la doi ani după ce a fost transferat de Al-Gharafa. Internaționalul român mai are contract cu formația din Qatar încă un sezon, existând zvonuri conform cărora ar putea fi pus pe liber de qatarezi.

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract, dar dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru”, a spus Mihai Stoica despre o posibilă revenire a lui Coman la FCSB.

Totuşi, cu toate că şi Gigi Becali este un “fan” declarat al lui Coman şi tot a sperat să-l readucă la echipă, fotbalistul are alte planuri de viitor. Dacă nu reuşeşte să-şi ducă contratul la bun sfârşit cu Al-Gharafa, atunci atacantul este tentat să se transfere tot în străinătate, spun apropiaţi ai acestuia pentru Antena Sport. Salariul lui Coman la Al-Gharafa este de 170.000 de euro lunar, iar Gigi Becali nu poate să-i satisfacă astfel de pretenţii financiare!

Gigi Becali a încasat suma de șase milioane de euro în schimbul lui Florinel Coman, imediat după EURO 2024. Internaționalul român a fost convocat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exlusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.

