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Dan Petrescu şi-a făcut apariţia la primul meci din noul sezon al Ligii 1! Imagini cu antrenorul român

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 18:41

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Dan Petrescu şi-a făcut apariţia la primul meci din noul sezon al Ligii 1! Imagini cu antrenorul român
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Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Antrenorul român Dan Petrescu (58 de ani) şi-a făcut apariţia în tribune la primul meci al noului sezon de Liga 1, Voluntari – Botoşani. Tehnicianul român a fost surprins în lojă, alături de fostul selecţioner al României, Anghel Iordănescu (76 de ani). Stadionul din Voluntari îi poartă numele lui Anghel Iordănescu. (IMAGINI CU DAN PETRESCU ŞI ANGHEL IORDĂNESCU, ÎN GALERIA FOTO)

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La acest meci se află în tribune şi Ioan Andone (66 de ani), fost jucător al lui Dinamo şi fost antrenor al lui Dinamo, CFR Cluj şi Rapid.

Dan Petrescu a venit la meciul Voluntari – Botoşani, primul din noul sezon al Ligii 1! Antrenorul român, zâmbitor şi într-o formă bună

Dan Petrescu a zâmbit în tribune. Antrenorul român pare într-o formă foarte bună. El renunţa la funcţia de antrenor al lui CFR Cluj în august 2025, pe fondul problemelor de sănătate şi după înfrângerea umilitoare a echipei din Gruia, 2-7, cu echipa suedeză Hacken.

Dan Petrescu, zâmbitor, în tribune, la Voluntari - Botoşani / captura digisport.ro
Dan Petrescu, zâmbitor, în tribune, la Voluntari – Botoşani / captura digisport.ro

De atunci, Dan Petrescu s-a aflat sub tratament pentru o boală gravă. Ultimele veşti, venite chiar de la el, erau îmbucurătoare. Antrenorul român transmitea că e bine şi că va reveni curând pe bancă. Noile imagini vin să confirme că Dan Petrescu se simte bine.

Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, declara, nu cu mult timp în urmă, Dan Petrescu, pentru digisport.ro.

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Dan Petrescu a câştigat 5 titluri în România cu CFR Cluj şi unul cu Unirea Urziceni. Ultimul trofeu al lui ca antrenor a fost cucerit în sezonul 2024-2025, Cupa României, tot pe banca celor de la CFR Cluj. A fost prima Cupă a României cucerită de Dan Petrescu în cariera lui de antrenor.

Petrescu a antrenat numeroase echipe în carieră, atât din România, cât şi din străinătate. A fost tehnician, printre altele, la Sportul, Rapid, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Jiangsu Suning sau Jeonbuk.

 

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