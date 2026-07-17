FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30). Începe noul sezon de fotbal din România! Echipele probabile

Așteptarea a luat sfârșit, iar sezonul 2026/27 din Liga 1 este pe cale să înceapă. FC Voluntari și FC Botoșani au onoarea de a deschide noua stagiune într-un duel care urmează să se dispute pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, din Ilfov.

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Partida dintre FC Volutari și FC Botoșani va avea loc de la ora 18:30 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30)

FC Voluntari, gazda primului meci din noul sezon de Liga 1, a revenit în primul eșalon după doi ani petrecuți în Liga a 2-a. Ilfovenii au terminat play-off-ul pe locul al treilea, iar la barajul de menținere/promovare au trecut de Hermannstadt, după 2-3 în tur și 3-0 în retur.

De cealaltă parte, FC Botoșani a încheiat play-out-ul Ligii 1 pe poziția a patra, clasându-se pe 10 la general. Ținând cont că două echipe de deasupra sa, UTA și Oțelul, nu au avut licență pentru cupele europene, formația moldoveană a avut ocazia să joace baraj de Conference League, unde a pierdut în semifinala cu FCSB.

FC Voluntari și FC Botoșani s-au întâlnit până acum de 29 de ori: 11 meciuri au fost câștigate de FC Botoșani, alte 8 de FC Voluntari, iar 10 s-au încheiat la egalitate. Ultima dată, cele două s-au întâlnit în stagiunea 2023/24, când au disputat două meciuri în sezonul regulat și unul în play-out. Atunci, rezultatele au fost următoarele: