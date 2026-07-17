Home | Fotbal | Liga 1 | FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30). Începe noul sezon de fotbal din România! Echipele probabile

FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30). Începe noul sezon de fotbal din România! Echipele probabile

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 10:56

Comentarii
FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30). Începe noul sezon de fotbal din România! Echipele probabile

Sebastian Mailat, într-un FC Botoșani - FC Voluntari / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Așteptarea a luat sfârșit, iar sezonul 2026/27 din Liga 1 este pe cale să înceapă. FC Voluntari și FC Botoșani au onoarea de a deschide noua stagiune într-un duel care urmează să se dispute pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, din Ilfov.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre FC Volutari și FC Botoșani va avea loc de la ora 18:30 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Voluntari – FC Botoșani (LIVE SCORE, 18:30)

FC Voluntari, gazda primului meci din noul sezon de Liga 1, a revenit în primul eșalon după doi ani petrecuți în Liga a 2-a. Ilfovenii au terminat play-off-ul pe locul al treilea, iar la barajul de menținere/promovare au trecut de Hermannstadt, după 2-3 în tur și 3-0 în retur.

De cealaltă parte, FC Botoșani a încheiat play-out-ul Ligii 1 pe poziția a patra, clasându-se pe 10 la general. Ținând cont că două echipe de deasupra sa, UTA și Oțelul, nu au avut licență pentru cupele europene, formația moldoveană a avut ocazia să joace baraj de Conference League, unde a pierdut în semifinala cu FCSB.

FC Voluntari și FC Botoșani s-au întâlnit până acum de 29 de ori: 11 meciuri au fost câștigate de FC Botoșani, alte 8 de FC Voluntari, iar 10 s-au încheiat la egalitate. Ultima dată, cele două s-au întâlnit în stagiunea 2023/24, când au disputat două meciuri în sezonul regulat și unul în play-out. Atunci, rezultatele au fost următoarele:

Reclamă
Reclamă
  • FC Voluntari – FC Botoșani 2-1 (sezonul regulat, tur)
  • FC Botoșani – FC Voluntari 3-3 (sezonul regulat, retur)
  • FC Botoșani – FC Voluntari 0-0 (play-out)

Echipele probabile la FC Voluntari – FC Botoșani

FC Voluntari: Chioveanu – Mamic, Haruț, Crișan, Șuteu – Haită, Cvek, Onișa, Guțea – Babic, Roman;

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Creț – Petro, Vega – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtaliuk;

Austria caută muncitori străini: cum poți lucra și locui legal în această ţară timp de doi aniAustria caută muncitori străini: cum poți lucra și locui legal în această ţară timp de doi ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Observator
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Ce vor primi câștigătorii Cupei Mondiale de la FIFA! Există doar 2.026 de exemplare în întreaga lume
Fanatik.ro
Ce vor primi câștigătorii Cupei Mondiale de la FIFA! Există doar 2.026 de exemplare în întreaga lume
14:02

Fostul campion cu Real Madrid, declarația momentului despre Leo Messi înainte de finala Cupei Mondiale
13:25

Surpriză uriașă: catalanii propun un alt jucător pentru Balonul de Aur, în detrimentul lui Leo Messi!
13:22

Chivu și-a stabilit ținta numărul 1 din mercato! Inter îl vrea pe fostul coleg al lui Drăgușin
12:37

Tatăl lui Lamine Yamal nu va fi în tribune la finala Cupei Mondiale. Motivul îngrijorător din spate
12:29

Atacantul de 77.000.000 de euro a fost propus la Barcelona!
11:59

Panică în New York înainte de finala Cupei Mondiale. Locuitorii, îndemnați să stea în casă sau să poarte măști
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 4 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri! 5 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 6 Transfer la FCSB! Fotbalistul din Franţa pe care îl aduce Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!