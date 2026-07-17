Kader Keita, OUT de la Rapid. La ce echipă din Liga 1 poate ajunge mijlocaşul

Kader Keita s-a despărţit de Rapid, în această vară. Giuleştenii i-au anunţat oficial plecarea mijlocaşului de 25 de ani, care se află în negocieri cu o altă echipă din Liga 1.

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Kader Keita s-a aflat în centrul unui scandal de proporţii la începutul lunii martie, atunci când a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. El a fost ulterior plasat sub control judiciar, dat fiind faptul că victima a decedat.

Kader Keita, OUT de la Rapid

Kader Keita a rămas liber de contract, el evoluând la Rapid un singur sezon. Mijlocaşul ivorian a fost transferat de giuleşteni în vara trecută, de la CFR Cluj.

„Mulțumim, Kader Keita!

FC Rapid și mijlocașul ivorian au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.