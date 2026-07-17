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Kader Keita, OUT de la Rapid. La ce echipă din Liga 1 poate ajunge mijlocaşul

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 18:40

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Kader Keita, OUT de la Rapid. La ce echipă din Liga 1 poate ajunge mijlocaşul

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

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Kader Keita s-a despărţit de Rapid, în această vară. Giuleştenii i-au anunţat oficial plecarea mijlocaşului de 25 de ani, care se află în negocieri cu o altă echipă din Liga 1.

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Kader Keita s-a aflat în centrul unui scandal de proporţii la începutul lunii martie, atunci când a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Bucureşti şi a părăsit locul faptei. El a fost ulterior plasat sub control judiciar, dat fiind faptul că victima a decedat.

Kader Keita, OUT de la Rapid

Kader Keita a rămas liber de contract, el evoluând la Rapid un singur sezon. Mijlocaşul ivorian a fost transferat de giuleşteni în vara trecută, de la CFR Cluj.

„Mulțumim, Kader Keita!

FC Rapid și mijlocașul ivorian au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

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Acesta a îmbrăcat tricoul echipei noastre în 44 de partide oficiale, în care a dat dovadă de profesionalism și implicare deplină.

Mulțumim, Kader, și mult success în continuare!”, a anunţat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.

Kader Keita îşi poate continua cariera în Liga 1, notează golazo.ro. Mijlocaşul poartă negocieri cu cei de la FC Argeş, echipă care a evoluat în play-off în sezonul trecut. Dacă mutarea se va concretiza, Keita se va lupta cu Rober Sierra pentru un loc în primul 11 al piteştenilor.

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Kader Keita, trimis în judecată

Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă. Fotbalistul se află sub control judiciar, iar procurorii cer instanţei de judecată menţinerea măsurii preventive. Fotbalistul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

„La data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul Bucureşti, sector 2 şi, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părţii carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător, apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească”, se arată în documentele anchetatorilor.

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