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Surpriza pregătită de FCSB la meciul de debut în noul sezon de Liga 1. Noua achiziţie îşi va face „debutul”

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 18:21

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Surpriza pregătită de FCSB la meciul de debut în noul sezon de Liga 1. Noua achiziţie îşi va face „debutul

Reacţia jucătorilor de la FCSB, atunci când au văzut noul autocar al echipei/ Instagram FCSB

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FCSB le-a pregătit o surpriză fanilor, la meciul de debut în noul sezon de Liga 1, cu FC Argeş. Partida se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Jucătorii şi staff-ul FCSB-ului se vor deplasa în Ghencea, acolo unde se va disputa partida, cu noul autocar al echipei, comandat încă din sezonul trecut.

Surpriza pregătită de FCSB la meciul de debut în noul sezon de Liga 1: fanii vor putea admira noul autocar al echipei

FCSB a anunţat că fanii echipei vor putea admira „bijuteria” care l-a costat pe Gigi Becali peste 600.000 de euro. Roş-albaştrii au publicat imagini cu noul autocar al echipei, cât şi cu reacţia avută de jucători atunci când l-au văzut pentru prima dată. „Trup şi suflet pentru culori” este mesajul care apare pe autocar, lângă stema clubului.

„Odată cu noul sezon, roș-albaștrii se vor deplasa la bordul noului autocar Setra 517 HDH Top Class, un produs de vârf al industriei auto.

Vehiculul personalizat în culorile clubului va putea fi admirat de suporteri la meciul de debut al sezonului 2026-2027, din această seară, în care jucătorii noștri îi vor întâlni pe cei de la FC Argeș”, a anunţat FCSB, la videoclipul postat cu noul autocar al echipei.

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Mihai Stoica numea noul autocar al FCSB-ului ca fiind un adevărat „balaur”, dezvăluind că e chiar mai scump decât Rolls Royce-ul condus de Gigi Becali.

Balaurul’ e noul autocar. E comandă specială, am ales noi toate dotările. Avem trei plasme, se poate face ședință video în autocar. Putea să vină în 60 de scaune, am comandat mai puține, ca să fie loc mai mult pentru jucători, să stea mai comod.

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Fiecare scaun are propria priză, bineînțeles Wifi, are absolut tot ce trebuie să aibă. Are și pat. Locuri de laptop, are de toate. Acum o să avem și noi un autocar în care să ne facă plăcere să facem deplasările.

E regele autocarelor. A costat 650.000 de euro. E mai scump decât Rolls-ul lui Gigi”, spunea Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

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