Filipe Coelho atrage atenția înaintea jocului cu UTA: „Nu va fi suficient pentru meciul de mâine”

Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Ligii 1 pe teren propriu contra celor de la UTA Arad, la fel cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă, la capătul căreia oltenii au ieșit campioni.

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Filipe Coelho a prefațat într-o conferință de presă disputa contra formației antrenate de Adrian Mihalcea și a explicat ce are de făcut echipa sa pentru a obține victoria.

Filipe Coelho: „Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine”

Universitatea Craiova va juca în compania celor de la UTA în primul meci al noului sezon de Liga 1, iar oltenii vor să continue parcursul excelent din acest start de stagiune.

La conferința de presă dinaintea disputei programate sâmbătă, antrenorul campioanei României a analizat adversarul și a venit cu vești bune pentru fani în ceea ce privește lotul.

„Ne așteptăm la un meci dificil. Știm că sezonul trecut am obținut un singur punct în meciurile cu ei. Au rămas cu același antrenor, cu aceleași principii, așa că va fi cu siguranță un meci greu. Vom face tot posibilul pentru a începe sezonul cât mai bine și pentru a obține cele trei puncte. Știm că ceea ce am realizat în trecut poate reprezenta o motivație în plus pentru echipele care joacă împotriva noastră. Totuși, mai mult decât să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne focusăm pe echipa noastră. Suntem într-un proces de progres, iar atenția este întotdeauna asupra noastră.