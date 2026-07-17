„Practic, l-am furat spaniolilor!” Cum l-a deturnat Argentina pe Messi, exact înainte să joace pentru „La Roja”

„Dacă îl luai pe puștiul ăla, erai campion mondial!”

Istoria merge chiar un pic mai în urmă. De fapt, același Hugo Tocalli îl refuzase pe Leo Messi și în 2003, când nu l-a luat la Mondialul U17 din Finlanda. „Echipa muncise mult pentru acea Cupă Mondială. Nu am vrut să renunț la un jucător care se antrenase doi ani pentru asta și să aduc pe altcineva în locul lui”, declara el, citat de ESPN .

Culmea, Argentina a jucat în semifinale cu Spania la acel turneu din Finlanda. A condus cu 2-0, dar într-un final a pierdut cu 2-3, două dintre golurile ibericilor purtând semnătura lui Fábregas. „Tocalli, dacă îl aduceai pe puștiul ăla de la Barcelona, ai fi fost campion cu ce echipă ai”, i-a spus antrenorului argentinian șeful delegației din Spania. Tocalli n-a dormit în acea noapte, iar arc peste timp, ar fi putut regreta toată viața acele decizii.

Un meci organizat special pentru puștiul Messi

În 2004, pusă în gardă de Pékerman, Argentina a acționat de urgență. Messi trebuia, până la urmă, să joace doar un meci, un singur meci pentru argentinieni și ar fi devenit neeligibil pentru Spania. „Era mai puțin o decizie despre fotbal, ci mai mult una birocratică”, povestea José Pékerman.

Antrenorul a vorbit cu Julio Grondona, pe atunci președintele Federației de Fotbal din Argentina, care a organizat un meci amical special pentru Leo Messi. Simbolic, jocul s-a disputat pe stadionul lui Argentino Juniors, care azi poartă chiar numele lui Diego Armando Maradona. Argentina U20 a întâlnit echipa similară din Paraguay, a învins cu 8-0, iar Messi a intrat pe teren în minutul 46. Din acel moment, 29 iunie 2004, Leo a devenit definitiv al Argentinei.

„S-ar fi putut întâmpla!” Dar nu s-a întâmplat

Peste ani, Leo Messi a recunoscut că Spania i-a dat târcoale. Ba mai mult, a admis că ar fi putut juca pentru „Furia Roja”. „La un moment dat, propunerea a ajuns la mine, pentru că jucam deja la Barcelona. Mi s-a sugerat acest lucru, dar este normal, așa se întâmplă cu mulți copii. A existat o oportunitate și s-ar fi putut întâmpla”, a zis Leo, citat de Mundo Deportivo.

Până la urmă, nu s-a întâmplat. Messi a ales să joace pentru Argentina, care a înțeles până la urmă, înainte să fie prea târziu, ce geniu are peste mări și țări. Duminică seara, la New Jersey, Leo va juca pentru Argentina, țara în care s-a născut, în fața Spaniei, unde e a doua lui casă. O Spanie care, cu două decenii în urmă, a fost la un pas să-i schimbe destinul.