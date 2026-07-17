„Practic, l-am furat spaniolilor!” Cum l-a deturnat Argentina pe Messi, exact înainte să joace pentru „La Roja”

Spania a fost la câteva săptămâni de un moment care ar fi putut schimba istoria fotbalului: să-l convingă pe Leo Messi să joace pentru „La Roja”.
„Practic, noi l-am furat spaniolilor”, afirma cu ceva timp în urmă José Pékerman, fost selecționer al Argentinei. Povestea este, ce-i drept, ceva mai complexă de atât.
Spania a înțeles repede ce „bijuterie” are la Barcelona
Messi avea 13 ani când a venit, din Rosario, în Spania, împreună cu tatăl său. Leo a avansat rapid în ierarhia din La Masia, iar în câțiva ani era deja considerat un „puști minune” la Barcelona, o viitoare bijuterie a fotbalului. Spaniolii, șlefuitori excelenți de talente și mereu atenți la ce au în curtea lor, erau conștienți de potențialul incredibil al lui Messi.
Ginés Meléndez, selecționer al Spaniei U20 în 2003, chiar vorbise cu colegii lui Messi de generație, printre care Piqué și Fàbregas, să-l convingă pe argentinian să joace pentru Spania. Pe atunci, regulile FIFA erau diferite, iar un meci la naționala de juniori însemna, fără echivoc, că fotbalistul respectiv nu mai poate juca pentru altă țară.
„Am zis că va fi la fel de bun ca Maradona!”
Deși Messi era deja cunoscut în Spania, Argentina nu-l prea știa. Sau îl știa, dar vag, într-o eră în care meciurile, cu atât mai mult cele de juniori, nu erau la un click distanță. În 2004, José Pékerman se perfecționa ca antrenor în Spania, la Leganés, și atunci l-a văzut pe Leo Messi, la un meci al juniorilor Barcelonei. „Când l-am văzut, am zis că va fi la fel de bun ca Maradona”, a spus el, pentru publicația argentiniană Olé. Potrivit lui Pékerman, spaniolii aveau deja actele pregătite pentru naturalizare și chiar urmau să-l convoace pentru Mondialul U20, din 2005.
Versiunea lui Pékerman este plauzibilă, mai ales că Messi chiar a obținut cetățenia spaniolă, în septembrie 2005. Întors în Argentina, Pékerman a încercat să-l convingă pe Hugo Tocalli, antrenorul secund al echipei U20 a „pumelor”, să-l convoace pe Messi la Campionatul U20 al Americii de Sud. Prea târziu însă, pentru că lotul era deja făcut.
„Dacă îl luai pe puștiul ăla, erai campion mondial!”
Istoria merge chiar un pic mai în urmă. De fapt, același Hugo Tocalli îl refuzase pe Leo Messi și în 2003, când nu l-a luat la Mondialul U17 din Finlanda. „Echipa muncise mult pentru acea Cupă Mondială. Nu am vrut să renunț la un jucător care se antrenase doi ani pentru asta și să aduc pe altcineva în locul lui”, declara el, citat de ESPN.
Culmea, Argentina a jucat în semifinale cu Spania la acel turneu din Finlanda. A condus cu 2-0, dar într-un final a pierdut cu 2-3, două dintre golurile ibericilor purtând semnătura lui Fábregas. „Tocalli, dacă îl aduceai pe puștiul ăla de la Barcelona, ai fi fost campion cu ce echipă ai”, i-a spus antrenorului argentinian șeful delegației din Spania. Tocalli n-a dormit în acea noapte, iar arc peste timp, ar fi putut regreta toată viața acele decizii.
Un meci organizat special pentru puștiul Messi
În 2004, pusă în gardă de Pékerman, Argentina a acționat de urgență. Messi trebuia, până la urmă, să joace doar un meci, un singur meci pentru argentinieni și ar fi devenit neeligibil pentru Spania. „Era mai puțin o decizie despre fotbal, ci mai mult una birocratică”, povestea José Pékerman.
Antrenorul a vorbit cu Julio Grondona, pe atunci președintele Federației de Fotbal din Argentina, care a organizat un meci amical special pentru Leo Messi. Simbolic, jocul s-a disputat pe stadionul lui Argentino Juniors, care azi poartă chiar numele lui Diego Armando Maradona. Argentina U20 a întâlnit echipa similară din Paraguay, a învins cu 8-0, iar Messi a intrat pe teren în minutul 46. Din acel moment, 29 iunie 2004, Leo a devenit definitiv al Argentinei.
„S-ar fi putut întâmpla!” Dar nu s-a întâmplat
Peste ani, Leo Messi a recunoscut că Spania i-a dat târcoale. Ba mai mult, a admis că ar fi putut juca pentru „Furia Roja”. „La un moment dat, propunerea a ajuns la mine, pentru că jucam deja la Barcelona. Mi s-a sugerat acest lucru, dar este normal, așa se întâmplă cu mulți copii. A existat o oportunitate și s-ar fi putut întâmpla”, a zis Leo, citat de Mundo Deportivo.
Până la urmă, nu s-a întâmplat. Messi a ales să joace pentru Argentina, care a înțeles până la urmă, înainte să fie prea târziu, ce geniu are peste mări și țări. Duminică seara, la New Jersey, Leo va juca pentru Argentina, țara în care s-a născut, în fața Spaniei, unde e a doua lui casă. O Spanie care, cu două decenii în urmă, a fost la un pas să-i schimbe destinul.
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