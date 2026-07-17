Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Jucătorul a sosit deja la Bucureşti: „A făcut vizita medicală”

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că înlocuitorul lui Maxime Sivis, Dario Benavides, a ajuns deja la Bucureşti pentru a semna contractul cu echipa lui Nuno Campos.

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Dinamo nu a stat pe gânduri şi i-a adus imediat înlocuitor lui Maxime Sivis. Titularul din flancul drept al defensivei „câinilor” a fost cedat în Rusia, la Odenburg.

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo: Dario Benavides, înlocuitorul lui Maxime Sivis

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dario Benavides a efectuat şi vizita medicală, urmând să fie prezentat oficial în cel mai scurt timp. Preşedintele lui Dinamo nu a vrut să ofere detalii financiare privind transferul fundaşului dreapta, dezvăluind că sunt menţionate şi bonusuri pentru echipa de la care acesta vine la Bucureşti, RAAL La Louviere.

„Deja e în București, e la Săftica, a făcut vizita medicală Benavides. În Belgia în prima ligă, e produsul Sevillei, nu a jucat la Sevilla, a debutat în La Liga. Este cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului, sunt niște sume în contract și un procent pentru echipa de la care vine”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

În vârstă de 23 de ani, Benavides este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.