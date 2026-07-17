Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Jucătorul a sosit deja la Bucureşti: „A făcut vizita medicală”

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Jucătorul a sosit deja la Bucureşti: „A făcut vizita medicală”

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 17:54

Comentarii
Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Jucătorul a sosit deja la Bucureşti: „A făcut vizita medicală

Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că înlocuitorul lui Maxime Sivis, Dario Benavides, a ajuns deja la Bucureşti pentru a semna contractul cu echipa lui Nuno Campos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo nu a stat pe gânduri şi i-a adus imediat înlocuitor lui Maxime Sivis. Titularul din flancul drept al defensivei „câinilor” a fost cedat în Rusia, la Odenburg.

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo: Dario Benavides, înlocuitorul lui Maxime Sivis

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dario Benavides a efectuat şi vizita medicală, urmând să fie prezentat oficial în cel mai scurt timp. Preşedintele lui Dinamo nu a vrut să ofere detalii financiare privind transferul fundaşului dreapta, dezvăluind că sunt menţionate şi bonusuri pentru echipa de la care acesta vine la Bucureşti, RAAL La Louviere.

„Deja e în București, e la Săftica, a făcut vizita medicală Benavides. În Belgia în prima ligă, e produsul Sevillei, nu a jucat la Sevilla, a debutat în La Liga. Este cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului, sunt niște sume în contract și un procent pentru echipa de la care vine”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

În vârstă de 23 de ani, Benavides este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.

Reclamă
Reclamă

În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.

Maxime Sivis, vândut pe suma de 750.000 de euro de Dinamo

Negocierile dintre Dinamo şi cei de la Orenburg s-au finalizat cu succes, notează prosport.ro. „Câinii” vor încasa suma de 750.000 de euro în schimbul lui Maxime Sivis, fiind incluse şi bonusurile în aceşti bani.

Oficialii „câinilor” au făcut un profit considerabil în urma transferului titularului din flancul drept al defensivei. Sivis a fost transferat gratis de Dinamo, în iulie 2024, de la Guingamp.

Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lorUnde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
Reclamă

Maxime Sivis a bifat 36 de meciuri la Dinamo în sezonul trecut, în toate competiţiile. El a reuşit să marcheze două goluri, în meciurile cu Oţelul şi Petrolul din turul sezonului regular, oferind tot atâtea pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Observator
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
Fanatik.ro
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
19:58

FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut. Echipele de start
19:46

Cine va arbitra finala mică a Mondialului, dintre Franţa şi Anglia. A mai fost delegat la 3 meciuri la FIFA World Cup
19:27

„Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului
19:18

LIVE SCOREFC Voluntari – FC Botoșani 1-2. Moldovenii înscriu imediat după pauză
19:18

Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani
19:11

Care sunt cele 22 de echipe care vor juca în Liga a 2-a? FRF, anunț uriaș pentru o echipă retrogradată
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri! 6 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!