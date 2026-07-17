Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Jucătorul a sosit deja la Bucureşti: „A făcut vizita medicală”

Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că înlocuitorul lui Maxime Sivis, Dario Benavides, a ajuns deja la Bucureşti pentru a semna contractul cu echipa lui Nuno Campos.
Dinamo nu a stat pe gânduri şi i-a adus imediat înlocuitor lui Maxime Sivis. Titularul din flancul drept al defensivei „câinilor” a fost cedat în Rusia, la Odenburg.
Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo: Dario Benavides, înlocuitorul lui Maxime Sivis
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dario Benavides a efectuat şi vizita medicală, urmând să fie prezentat oficial în cel mai scurt timp. Preşedintele lui Dinamo nu a vrut să ofere detalii financiare privind transferul fundaşului dreapta, dezvăluind că sunt menţionate şi bonusuri pentru echipa de la care acesta vine la Bucureşti, RAAL La Louviere.
„Deja e în București, e la Săftica, a făcut vizita medicală Benavides. În Belgia în prima ligă, e produsul Sevillei, nu a jucat la Sevilla, a debutat în La Liga. Este cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului, sunt niște sume în contract și un procent pentru echipa de la care vine”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
În vârstă de 23 de ani, Benavides este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.
În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.
Maxime Sivis, vândut pe suma de 750.000 de euro de Dinamo
Negocierile dintre Dinamo şi cei de la Orenburg s-au finalizat cu succes, notează prosport.ro. „Câinii” vor încasa suma de 750.000 de euro în schimbul lui Maxime Sivis, fiind incluse şi bonusurile în aceşti bani.
Oficialii „câinilor” au făcut un profit considerabil în urma transferului titularului din flancul drept al defensivei. Sivis a fost transferat gratis de Dinamo, în iulie 2024, de la Guingamp.
Maxime Sivis a bifat 36 de meciuri la Dinamo în sezonul trecut, în toate competiţiile. El a reuşit să marcheze două goluri, în meciurile cu Oţelul şi Petrolul din turul sezonului regular, oferind tot atâtea pase decisive.
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