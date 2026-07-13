Programul Marelui Premiu al Belgiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (16:00)

Formula 1 revine după o săptămână de pauză cu una dintre cele mai spectaculoase curse din calendar. Cei 22 de piloți din grilă se pregătesc pentru Marele Premiu al Belgiei, mai exact pentru cursa de la Spa-Francorchamps.

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Cursa din Marele Premiu al Belgiei va avea loc duminică, de la ora 16:00, și va fi transmisă în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Tot weekend-ul Grand Prix-ului va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

22 de piloți pe un circuit istoric. Se anunță spectacol la Spa-Francorchamps

Lupta din vârful clasamentului de Formula 1 devine din ce în ce mai aprigă, după ce la Silverstone, Charles Leclerc a câștigat și le-a adus celor de la Ferrari a doua victorie din 2026 după triumful lui Hamilton de la Barcelona.

Totuși, Mercedes promite să oferă o replică pe măsură. George Russell vrea să revină pe prima treaptă a podiumului după ce la cursa sa de casă din Marea Britanie a terminat pe 2, în timp ce liderul ierarhiei, Kimi Antonelli, își dorește să facă uitat acel loc 15 de la Silverstone.

Max Verstappen are și el ambiții mari să revină pe podium după ce acum o săptămână a ieșit în decor și nu a putut termina cursa engleză.