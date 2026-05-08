„Vine Vlad Chiricheș!” – Anunț uriaș pentru fotbalistul hulit de Gigi Becali de la FCSB

Vlad Chiricheș va pleca de la FCSB la finalul acestui sezon, dar fotbalistul în vârstă de 36 de ani are șanse mari să prindă un transfer neașteptat.

Concret, experimentatul jucător român este pe lista lui Mirel Rădoi, care și-l dorește mult la Gaziantep. Turcii au făcut marele anunț pe prima pagină a unui cotidian local.

Deși se spunea că cel mai probabil se va retrage din activitate, după ce a suferit o nouă accidentare la FCSB, Vlad Chiricheș este la doar un pas de un transfer în străinătate.

Un cotidian din Gaziantep a anunțat pe prima pagină că fotbalistul vine sub comanda lui Mirel Rădoi: „Vine Vlad Chiricheș”, au scris cei de la Olușum, pe prima pagină.

Chiricheș va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon, deci transferul în Turcia se va face gratis. Mirel Rădoi pare că este un admirator al lui Vlad Chiricheș, asta după ce l-a folosit în aproape toate meciurile de la revenirea la FCSB.