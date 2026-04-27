Dinamo, din nou în pericol din cauza suporterilor. Ce sancțiune poate primi clubul după derapajele rasiste

Suporterii dinamovisti saluta victoria favoritilor din meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 26 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid din ultima etapă a Ligii 1 a fost din nou scena unor manifestări rasiste. În Peluza Cătălin Hîldan au apărut mesaje grobiene prin care s-a apelat la stereotipurile legate de persoanele de etnie romă.

„Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani” sau „Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni!”. Un alt banner l-a avut ca țintă pe Dumitru Giuliano, președintele ARESEL, organizație care s-a implicat în plângeri după meciul din turul play-off-ului: “Giuliano, ciocul mic și joc de aripi!”

Dinamo riscă sancțiuni

Observatorul partidei de duminică seară a fost Viorel Anghelinei, cel care a văzut partida de la nivelul terenului, între cele două bănci. Pe parcursul partidei, el a fotografiat și a filmat toate mesajele cu tentă rasistă afișate de către suporterii lui Dinamo și a consemnat toate aceste derapaje în raportul care va fi prezentat Comisiei de Disciplină a Federației, scrie Gazeta Sporturilor.

Conform Regulamentului Disciplinar, sancțiunea cel mai probabil va fi o amendă de până la 70.000 de lei pentru Dinamo și un meci fără spectatori. De asemenea, regulamentul menționează că orice spectator găsit vinovat pentru asemenea abateri va fi sancționat cu o interzicerea accesului timp de doi ani.