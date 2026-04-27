Dinamo, din nou în pericol din cauza suporterilor. Ce sancțiune poate primi clubul după derapajele rasiste

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 11:34

Suporterii dinamovisti saluta victoria favoritilor din meciul de fotbal dintre Dinamo Bucuresti si Rapid Bucuresti, din cadrul Play off-ului Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, duminica 26 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid din ultima etapă a Ligii 1 a fost din nou scena unor manifestări rasiste. În Peluza Cătălin Hîldan au apărut mesaje grobiene prin care s-a apelat la stereotipurile legate de persoanele de etnie romă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani” sau „Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni!”. Un alt banner l-a avut ca țintă pe Dumitru Giuliano, președintele ARESEL, organizație care s-a implicat în plângeri după meciul din turul play-off-ului: “Giuliano, ciocul mic și joc de aripi!”

Dinamo riscă sancțiuni

Observatorul partidei de duminică seară a fost Viorel Anghelinei, cel care a văzut partida de la nivelul terenului, între cele două bănci. Pe parcursul partidei, el a fotografiat și a filmat toate mesajele cu tentă rasistă afișate de către suporterii lui Dinamo și a consemnat toate aceste derapaje în raportul care va fi prezentat Comisiei de Disciplină a Federației, scrie Gazeta Sporturilor.

Conform Regulamentului Disciplinar, sancțiunea cel mai probabil va fi o amendă de până la 70.000 de lei pentru Dinamo și un meci fără spectatori. De asemenea, regulamentul menționează că orice spectator găsit vinovat pentru asemenea abateri va fi sancționat cu o interzicerea accesului timp de doi ani.

