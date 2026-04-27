Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB

Giovanni Becali i-a transmis lui Gigi Becali că îl poate aduce pe Andrea Pirlo la FCSB, după ce Mirel Rădoi şi-a dat demisia şi a plecat la turci. Impresarul a anunţat că Pirlo este o variantă bună pentru FCSB, cu care se şi cunoaşte, şi care ar accepta un salariu mai mic.

“Prilo vrea 6-7 sute de mii la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagümrük”, a fost declaraţia lui Giovanni Becali, care spunea şi că este liber de contract.

Mihai Stoica susţine că Pirlo nu este o variantă pentru FCSB, deoarece este un antrenor scump pentru România.

“De Liverani și de Gilardino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani. Nici Pirlo! Andrea Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. El locuiește acolo cu familia”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

În prezent, Andrea Pirlo nu este liber de contract. El antrenează pe United FC şi are un contract valabil până în vara viitoare. Salariu italianului este de 1,8 milioane de euro pe an, deci cu mult peste ce Giovanni Becali a susţinut.