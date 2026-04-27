„Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj

În urmă cu exact 20 de ani, Italia a fost zguduită de Calciopoli, scandalul care a avut în prim-plan arbitrajele din Serie A și a dus la retrogradarea lui Juventus. Acum, în 2026, un nou scandal aduce aminte de acele momente.

„Este un nou Calciopoli?” se întreabă Tuttosport pe prima pagină. Momentan, diferențele sunt mare pentru că niciun club nu este, la această oră, investigat.

Inter nu este, momentan, în vreun pericol

Investigația declanșată îl are în prim-plan pe Gianluca Rocchi, cel care desemnează arbitrii din primele două ligi. Acesta, împreună cu șeful arbitrilor VAR, Andrea Gervasoni, este anchetat pentru complicitate la fraudă sportivă. Deși Inter Milano, liderul din Serie A, este menționat ca beneficiar al deciziilor celor doi, clubul este în afara pericolului. Momentan, explică avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, la emisiunea Radio Anch’io Sport de la Rai Radio 1.

„Clasa politică invocă ideea de a pune Federația de Fotbal sub administrare specială? Din punctul meu de vedere, sunt reacții emoționale, de moment. În ceea ce privește partea tehnică, cel mult ar putea fi pusă sub comisar conducerea arbitrilor (nr. Associazione Italiana Arbitri). Cu un președinte demisionar și alegeri în așteptare, nu cred că există temei pentru a cere și a obține o astfel de măsură. Cu atât mai puțin din partea politicului, care trebuie să respecte autonomia sportului. Într-un asemenea caz, cel mult Comitato Olimpico Nazionale Italiano ar putea interveni, dar și asta pare destul de puțin probabil.

Risca Inter ceva? Ancheta penală îi vizează exclusiv pe doi membri ai corpului de arbitri. Nu sunt implicate cluburi din Serie A, nu sunt oficiali, jucători sau antrenori. Inter Milan, la fel ca orice alt club care ar fi putut beneficia, în teorie, de pe urma acestor fapte, este complet străină din punct de vedere sportiv. Trebuie să așteptăm evoluția anchetei, pentru că este mult prea devreme să vorbim despre implicarea sau responsabilitatea unor cluburi din Serie A.