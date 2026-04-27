„Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 12:34

Cristi Chivu, bucurându-se într-un meci din Cupa Italiei al lui Inter / Profimedia

În urmă cu exact 20 de ani, Italia a fost zguduită de Calciopoli, scandalul care a avut în prim-plan arbitrajele din Serie A și a dus la retrogradarea lui Juventus. Acum, în 2026, un nou scandal aduce aminte de acele momente.

„Este un nou Calciopoli?” se întreabă Tuttosport pe prima pagină. Momentan, diferențele sunt mare pentru că niciun club nu este, la această oră, investigat.

Inter nu este, momentan, în vreun pericol

Investigația declanșată îl are în prim-plan pe Gianluca Rocchi, cel care desemnează arbitrii din primele două ligi. Acesta, împreună cu șeful arbitrilor VAR, Andrea Gervasoni, este anchetat pentru complicitate la fraudă sportivă. Deși Inter Milano, liderul din Serie A, este menționat ca beneficiar al deciziilor celor doi, clubul este în afara pericolului. Momentan, explică avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, la emisiunea Radio Anch’io Sport de la Rai Radio 1.

„Clasa politică invocă ideea de a pune Federația de Fotbal sub administrare specială? Din punctul meu de vedere, sunt reacții emoționale, de moment. În ceea ce privește partea tehnică, cel mult ar putea fi pusă sub comisar conducerea arbitrilor (nr. Associazione Italiana Arbitri). Cu un președinte demisionar și alegeri în așteptare, nu cred că există temei pentru a cere și a obține o astfel de măsură. Cu atât mai puțin din partea politicului, care trebuie să respecte autonomia sportului. Într-un asemenea caz, cel mult Comitato Olimpico Nazionale Italiano ar putea interveni, dar și asta pare destul de puțin probabil.

Risca Inter ceva? Ancheta penală îi vizează exclusiv pe doi membri ai corpului de arbitri. Nu sunt implicate cluburi din Serie A, nu sunt oficiali, jucători sau antrenori. Inter Milan, la fel ca orice alt club care ar fi putut beneficia, în teorie, de pe urma acestor fapte, este complet străină din punct de vedere sportiv. Trebuie să așteptăm evoluția anchetei, pentru că este mult prea devreme să vorbim despre implicarea sau responsabilitatea unor cluburi din Serie A.

Din punct de vedere sportiv, procurorul federal Giuseppe Chiné a cerut deja sâmbătă actele de la Parchetul din Milano și va instrumenta cazul cu calm, pe baza unor fapte considerate grave, potrivit acuzațiilor. Procuratura sportivă, care are proceduri mai rapide decât cea penală, va face propriile verificări, inclusiv prin audierea celor implicați direct. În acest cadru, Rocchi și Gervasoni nu pot refuza să răspundă, fiind obligați să răspundă la toate întrebările procurorului Chiné.

Ne putem aștepta în curând la acțiuni ferme pentru a evalua cât de solide sunt aceste acuzații. Situația scoate în evidență vulnerabilități serioase în sistemul arbitrajului, ilustrate și de suspendarea de 13 luni a președintelui AIA, Zappi, dar și de controversele constante legate de utilizarea VAR și de independența reală a arbitrilor” spune Grassani.

Ce spune Inter

Cristi Chivu nu a comentat subiectul după partida cu Torino din ultima etapă, însă a făcut-o președintele clubului.

„Am aflat această veste din presă și suntem surprinși. Nu avem o listă de arbitri acceptați și neacceptați. Nici vorbă de așa ceva. Sezonul trecut am avut decizii împotriva noastră, unele chiar evidente. În meciul Inter–Roma nu ni s-a acordat un penalty care putea fi decisiv. Dincolo de asta, însă, avem încredere totală în corectitudinea noastră. Jucătorii, echipa, clubul, suntem cu toții foarte liniștiți” a spus Marotta pentru DAZN.

