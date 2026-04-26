Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat

Fanii Rapidului şi-au criticat favoriţii la derby-ul cu Dinamo, prin mai multe bannere. Două dintre bannerele cu mesaje acide la adresa jucătorilor conţineau greşeli gramaticale. Una dintre greşeli a fost chiar mare.

“De ani de zile suntem lângă voi, dar totul e de prisos / Un trofeu după 19 ani nu credeţi că ar fii frumos?”, au scris fanii Rapidului. “Ar fi frumos” este forma corectă.

“Când mintea e inundată de bani ajungi să îţi baţi joc de proprii fani”, a fost un alt mesaj afişat de fanii Rapidului. “Propriii” trebuia scris aici cu 3 i.

Rapid nu a mai câştigat în play-off de la victoria cu Dinamo, din prima etapă. În meciul de astăzi cu echipa antrenată de Zeljko Kopic, Rapid a avut tot o prestaţie ştearsă. “Câinii” au deschis scorul în minutul 39, prin Milanov, după o gafă uluitoare a înlocuitorului lui Aioani, Briciu. În minutul 59 Cătălin Cîrjan a marcat contra fostei sale echipe, ducând scorul la 2-0. Cîrjan începuse derby-ul de pe banca de rezerve.