Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat

Bogdan Stănescu Publicat: 26 aprilie 2026, 22:28 / Actualizat: 26 aprilie 2026, 23:40

Fanii Rapidului, la derby-ul cu Dinamo

Fanii Rapidului şi-au criticat favoriţii la derby-ul cu Dinamo, prin mai multe bannere. Două dintre bannerele cu mesaje acide la adresa jucătorilor conţineau greşeli gramaticale. Una dintre greşeli a fost chiar mare.

“De ani de zile suntem lângă voi, dar totul e de prisos / Un trofeu după 19 ani nu credeţi că ar fii frumos?”, au scris fanii Rapidului. “Ar fi frumos” este forma corectă.

Banner-ul cu o gravă greşeală gramatică afişat de fanii Rapidului

“Când mintea e inundată de bani ajungi să îţi baţi joc de proprii fani”, a fost un alt mesaj afişat de fanii Rapidului. “Propriii” trebuia scris aici cu 3 i.

Rapid nu a mai câştigat în play-off de la victoria cu Dinamo, din prima etapă. În meciul de astăzi cu echipa antrenată de Zeljko Kopic, Rapid a avut tot o prestaţie ştearsă. “Câinii” au deschis scorul în minutul 39, prin Milanov, după o gafă uluitoare a înlocuitorului lui Aioani, Briciu. În minutul 59 Cătălin Cîrjan a marcat contra fostei sale echipe, ducând scorul la 2-0. Cîrjan începuse derby-ul de pe banca de rezerve.

Un alt banner cu o greşeală gramaticală afişat de fanii Rapidului
