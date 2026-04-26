Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor

Sebastian Ujica Publicat: 26 aprilie 2026, 20:46

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia a lăsat-o pe FCSB într-o situație dificilă: caută antrenor pentru barajul pentru Conference League, meci pe care sigur îl va avea după victoria cu Petrolul din această etapă.

Principala variantă pentru FCSB și Gigi Becali: chiar fostul antrenor, Elias Charalambous.

Becali se întâlnește cu Charalambous

Momentan, pe bancă rămâne cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. Însă acest lucru se poate schimba săptămâna viitoare, după ce Charalambous se va întâlni cu Gigi Becali.

„Omul a spus că nu, nu vine acum. S-a trecut la nivelul următor, unde a intervenit Gigi. Eu știu că Gigi poate să fie foarte persuasiv. Aș fi vrut așa un element surpriză.

Mâine (nr luni, 27 aprilie), Elias trebuie să vină la o acțiune unde o jucătorii și membrii staff-ului, am mai spus, vor primi câte un ceas personalizat. Teia Sponte, prietenul nostru foarte bun, apropiatul nostru, are o întâlnire cu el. Și eu i-am zis lui Gigi dacă ar putea să meargă acolo, surpriză. Eu îl știu pe Elias, care e un tip pe care Gigi ar putea să-l topească instant. Dar na, Gigi a divulgat ce se va întâmpla. Elementul surpriză a dispărut. Ar fi excepțional ca el să înțeleagă. Elias ne poate ajuta foarte mult. Să aduci un antrenor acum, care nu știe echipa pe finalul sezonului….

Până la urmă, meciurile cele mai importante sunt cele care urmează. În baraj suntem matematic calificați. Nu știi dacă treci de semifinală și sunt tot timpul foarte precaut. Eu sper ca Elias să înțeleagă că e un moment în care trebuie să ne ajute. E sezonul lui, să îl termine. L-am văzut pe Gigi în acțiune în birou, e foarte bun. Are metode de convingere, e foarte greu cu el!” a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Djalovic da, Liverani și Gilardino nu

Dintre variantele speculate în ultimele zile, singura cu șanse este Radomir Djalovic, cel care a jucat la Rapid în trecut.

„De Liverani și de Gilaridino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani. Nici Pirlo! Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United, în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. Dubai United este o echipă care face parte dintr-un consorțiu, dintr-un holding, cu Pafos, cu Riga, sunt echipele unui miliardar rus.

Andrea Pirlo este rezident în Emiratele Arabe Unite. Deci el acolo locuiește, acolo stă cu familia și promovează cu echipa pe care o antrenează. Sunt foarte mulți antrenori dispuși să vină, dar pentru asta trebuie să primească ok-ul de la Gigi. Locul 1, ca prioritate, este Charalambous. Djalovic ne-a fost propus, dar nu e pe lista noastră. Djalovic este un antrenor cu cotă, care a câștigat campionatul cu Rijeka. A fost și la Kayseri” a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

