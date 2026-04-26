Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor

Plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia a lăsat-o pe FCSB într-o situație dificilă: caută antrenor pentru barajul pentru Conference League, meci pe care sigur îl va avea după victoria cu Petrolul din această etapă.

Principala variantă pentru FCSB și Gigi Becali: chiar fostul antrenor, Elias Charalambous.

Becali se întâlnește cu Charalambous

Momentan, pe bancă rămâne cuplul Lucian Filip – Alin Stoica. Însă acest lucru se poate schimba săptămâna viitoare, după ce Charalambous se va întâlni cu Gigi Becali.

„Omul a spus că nu, nu vine acum. S-a trecut la nivelul următor, unde a intervenit Gigi. Eu știu că Gigi poate să fie foarte persuasiv. Aș fi vrut așa un element surpriză.

Mâine (nr luni, 27 aprilie), Elias trebuie să vină la o acțiune unde o jucătorii și membrii staff-ului, am mai spus, vor primi câte un ceas personalizat. Teia Sponte, prietenul nostru foarte bun, apropiatul nostru, are o întâlnire cu el. Și eu i-am zis lui Gigi dacă ar putea să meargă acolo, surpriză. Eu îl știu pe Elias, care e un tip pe care Gigi ar putea să-l topească instant. Dar na, Gigi a divulgat ce se va întâmpla. Elementul surpriză a dispărut. Ar fi excepțional ca el să înțeleagă. Elias ne poate ajuta foarte mult. Să aduci un antrenor acum, care nu știe echipa pe finalul sezonului….