Neymar, out din lista starurilor care apar în albumul Panini pentru World Cup. Motivul deciziei

Neymar a fost fața naționalei Braziliei la ultimele trei ediții de Campionat Mondial, însă fostul star de la Barcelona și PSG riscă să rateze turneul din această vară. Cu siguranță ratează albumul oficial cu stickere de la Panini, lucru confirmat de companie.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Motivul absenței lui Neymar

La un eveniment care a avut loc în weekend, CEO-ul celor de la Panini din Brazilia, Raul Vallecillo, a explicat pentru publicația Globo motivele pentru care chipul lui Neymar nu se va afla pe un sticker care să poată fi colectat de către jucători. Explicația este simplă: de selecție se ocupă o echipă specializată din Italia care folosește un calcul probabilistic, astfel că subiectivismul este scos din calcul.

„Există un departament care monitorizează constant convocările și calculează probabilitatea ca fiecare jucător să ajungă la Cupa Mondială. Evident, apar variații, accidentări, surprize, dar selecția finală se bazează pe aceste criterii. Se lucrează cu probabilități pornind de la cele mai recente convocări. Asta stabilește dacă un jucător este inclus sau nu. Șansele lui de a apărea în album depind direct de aceste convocări. Dacă un jucător nu este chemat sau nu are evoluții bune la națională în acel moment, probabilitatea de a fi inclus scade” a explicat Vallecillo.

Ajunge Neymar la Mondial?

Subiectul Neymar la Campionatul Mondial a fost abordat des în presa din Brazilia în ultimele luni, în special după ce nu a fost convocat pentru la ultimele partide amicale. Ancelotti, cel care va anunța lotul pentru Mondial pe 18 mai, a vorbit despre faptul că forma fizică a lui Neymar va fi decisivă în alegerea pe care o va face.