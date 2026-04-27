Home | Fotbal | Bundesliga | Fabulos! Cum a creat Pep Guardiola, fără să vrea, un monstru: „Sună-l și întreabă-l ce părere are”

Fabulos! Cum a creat Pep Guardiola, fără să vrea, un monstru: „Sună-l și întreabă-l ce părere are”

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 12:08

Comentarii
Pep Guardiola, după un meci / Profimedia

Bayern Munchen poate să câștige o nouă triplă fantastică în acest sezon. A luat deja titlul în Bundesliga, este în finala Cupei Germaniei, iar marți joacă în semifinalele UEFA Champions League contra celor de la Paris Saint-Germain.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern a reușit în acest sezon să distrugă toate recordurile, iar cel care este considerat principalul responsabil cu formarea acestei echipe fantastice este Vincent Kompany. Cel care a ajuns surprinzător pe banca lui Bayern în 2024.

Guardiola l-a recomandat pe Kompany

Alegerea lui Vincent Kompany a surprins lumea fotbalului în urmă cu doi ani. Fostul fundaș de la Hamburg și Manchester City tocmai retrogradase cu Burnley din Premier League. Directorul sportiv de la Bayern, Max Eberl, a dezvăluit acum tot concursul de împrejurări care a dus la alegerea lui Vincent Kompany și spune că feedback-ul primit de la Pep Guardiola a fost decisiv.

„Am avut senzația că, la început, au existat unele semne de întrebare și surpriză când am propus numele lui Vincent Kompany. Evident, primiserăm deja câteva refuzuri. Nu e un secret că Julian Nagelsmann era o variantă, că am discutat cu Ralf Rangnick și cu Oliver Glasner. Au fost și voci care îl voiau înapoi pe Hansi Flick. Nu are rost să ocolim subiectul.

Cum am mai spus: Kompany era deja pe lista noastră. Dar, sincer, și spun asta cât se poate de deschis, nu am avut curajul să-l propun primul. Am început, în schimb, cu antrenori de top, cu nume consacrate.

Reclamă
Reclamă

Când a apărut întrebarea dacă suntem cu adevărat siguri, i-am spus lui Kalle (nr. Karl-Heinz Rummenigge): <<Kalle, tu ești foarte apropiat de Pep Guardiola, nu? Sună-l și întreabă-l ce părere are despre Kompany>> Acolo a fost momentul decisiv” a povestit Max Eberl pentru ZDF.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
Observator
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
„Sunt sfâșiat!”. Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea. Tehnicianul lui PAOK și-a deschis sufletul pentru Fanatik, acasă, la Salonic, după finala pierdută din Cupa Greciei
Fanatik.ro
„Sunt sfâșiat!”. Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea. Tehnicianul lui PAOK și-a deschis sufletul pentru Fanatik, acasă, la Salonic, după finala pierdută din Cupa Greciei
13:52

VIDEOPortland – San Antonio 93-104. Revenire spectaculoasă cu Victor Wembanyama în mare formă
13:38

Secretul primului om care a terminat maratonul sub două ore: „Pâine, miere și ceai”
13:23

Lovitura pregătită de Simeone. Un jucător uriaș de la Liverpool, la un pas de Atletico
13:23

Dinamo e all-in pentru atacantul cu care să atace sezonul viitor! “Ne-am pus ţintă”
13:09

Şedinţă cu concedieri la Gaziantep! Ce se întâmplă la echipa lui Mirel Rădoi după ce a debutat ruşinos
12:59

Golul pe care „toți copiii îl vor marca în curtea lor”, reușit de „Maradona din deșert” la Mondialul din 1994
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 6 Lovitura momentului în fotbalul românesc! 10 milioane de euro pentru CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor