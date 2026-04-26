Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta

Bănel Nicoliţă (41 de ani) a pierdut toţi banii pe care îi câştigase în timpul carierei de jucător. Banii au ajuns… tot în fotbal! El a decis să investească în clubul de fotbal din localitatea lui natală, Făurei.
Fost jucător, printre altele, la Poli Timişoara, FCSB, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul sau ASA Târgu Mureş, Bănel Nicoliţă acumulase o avere de circa 1.5 milioane de euro. A pierdut-o pe toată la clubul CS Făurei. Fosta soţie, Cristina, cu care Bănel are două fete, a insistat să nu mai investească în fotbal, dar el a refuzat. În cele din urmă, a ajuns să divorţeze.
Bănel Nicoliţă şi-a pierdut întreaga avere acumulată în fotbal la clubul din localitatea natală, CS Făurei
„Un milion de euro, plus ce aveam eu, proprietăți, să zicem că un milion și jumătate (n.r.: câţi bani a pierdut la clubul din Făurei). Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina. Într-un timp foarte scurt am pierdut acești bani, în 3-4 ani.
Nu a fost vorba de distracții aici. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta”, dezvăluia Bănel Nicoliţă pentru fanatik.ro.
În ciuda faptului că şi-a pierdut averea acumulată cu greu în fotbal, Bănel activează în prezent tot în acest domeniu. Şi-a deschis o şcoală de fotbal care îi poartă numele. Chiar dacă are 41 de ani, Bănel mai joacă ocazional fotbal, în Liga a 5-a. A semnat, recent, cu FC Produleşti.
El şi-a refăcut viaţa şi în plan personal, după divorţ. Are o relaţie cu Denisa, tânăra care a reuşit să îl facă să uite de momentele grele prin care a trecut în urma divorţului de Cristina.
