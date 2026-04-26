Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta

Antena Sport Publicat: 26 aprilie 2026, 17:02

Bănel Nicoliţă / Antena 1

Bănel Nicoliţă (41 de ani) a pierdut toţi banii pe care îi câştigase în timpul carierei de jucător. Banii au ajuns… tot în fotbal! El a decis să investească în clubul de fotbal din localitatea lui natală, Făurei.

Fost jucător, printre altele, la Poli Timişoara, FCSB, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul sau ASA Târgu Mureş, Bănel Nicoliţă acumulase o avere de circa 1.5 milioane de euro. A pierdut-o pe toată la clubul CS Făurei. Fosta soţie, Cristina, cu care Bănel are două fete, a insistat să nu mai investească în fotbal, dar el a refuzat. În cele din urmă, a ajuns să divorţeze. (IMAGINI CU BĂNEL NICOLIŢĂ ŞI ACTUALA IUBITĂ, DENISA, ÎN GALERIA FOTO)

Bănel Nicoliţă şi-a pierdut întreaga avere acumulată în fotbal la clubul din localitatea natală, CS Făurei

Un milion de euro, plus ce aveam eu, proprietăți, să zicem că un milion și jumătate (n.r.: câţi bani a pierdut la clubul din Făurei). Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina. Într-un timp foarte scurt am pierdut acești bani, în 3-4 ani.

Nu a fost vorba de distracții aici. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta”, dezvăluia Bănel Nicoliţă pentru fanatik.ro.

În ciuda faptului că şi-a pierdut averea acumulată cu greu în fotbal, Bănel activează în prezent tot în acest domeniu. Şi-a deschis o şcoală de fotbal care îi poartă numele. Chiar dacă are 41 de ani, Bănel mai joacă ocazional fotbal, în Liga a 5-a. A semnat, recent, cu FC Produleşti.

El şi-a refăcut viaţa şi în plan personal, după divorţ. Are o relaţie cu Denisa, tânăra care a reuşit să îl facă să uite de momentele grele prin care a trecut în urma divorţului de Cristina.

 

Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"
Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Observator
O fabrică de piese auto din Bistriţa dă afară sute de angajaţi. 500 de oameni vor rămâne şomeri
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
Fanatik.ro
Secretul din familia lui Hagi. Gică a fost, de fapt, al doilea băiat
18:02

LIVE SCORECSM Bucureşti – Esbjerg se joacă ACUM. “Tigroaicele” conduc detașat în sferturile EHF Champions League
17:56

Real Madrid a dat în judecată La Liga! Motivul deciziei care a șocat lumea fotbalului spaniol
17:43

UNIC! Chiar și accidentat, Lamine Yamal a ajuns la un record pe care nici Messi și Ronaldo nu l-au atins
17:40

Nota primită de Andrei Raţiu, după ce echipa lui a revenit fabulos, de la 1-3, în ultimele minute ale unui meci “nebun”
17:25

Brest Bretagne – Gloria Bistrița LIVE SCORE (19:00). Ardelencele au șansa unei calificări istorice în Final 4-ul EHF CL
17:24

FIFA vrea să mărească potul pentru World Cup 2026! Anunțul făcut astăzi
1 VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Anunţul lui Gigi Becali despre viitorul antrenor al FCSB-ului: “Bat palma cu el şi mă ţin de cuvânt” 4 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 5 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 6 Mesajul postat de Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a anunţat că-l aşteaptă la FCSB: “Caracterul face diferenţa”
