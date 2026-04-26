Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta

Bănel Nicoliţă (41 de ani) a pierdut toţi banii pe care îi câştigase în timpul carierei de jucător. Banii au ajuns… tot în fotbal! El a decis să investească în clubul de fotbal din localitatea lui natală, Făurei.

Fost jucător, printre altele, la Poli Timişoara, FCSB, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul sau ASA Târgu Mureş, Bănel Nicoliţă acumulase o avere de circa 1.5 milioane de euro. A pierdut-o pe toată la clubul CS Făurei. Fosta soţie, Cristina, cu care Bănel are două fete, a insistat să nu mai investească în fotbal, dar el a refuzat. În cele din urmă, a ajuns să divorţeze. (IMAGINI CU BĂNEL NICOLIŢĂ ŞI ACTUALA IUBITĂ, DENISA, ÎN GALERIA FOTO)

„Un milion de euro, plus ce aveam eu, proprietăți, să zicem că un milion și jumătate (n.r.: câţi bani a pierdut la clubul din Făurei). Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina. Într-un timp foarte scurt am pierdut acești bani, în 3-4 ani.

Nu a fost vorba de distracții aici. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta”, dezvăluia Bănel Nicoliţă pentru fanatik.ro.

În ciuda faptului că şi-a pierdut averea acumulată cu greu în fotbal, Bănel activează în prezent tot în acest domeniu. Şi-a deschis o şcoală de fotbal care îi poartă numele. Chiar dacă are 41 de ani, Bănel mai joacă ocazional fotbal, în Liga a 5-a. A semnat, recent, cu FC Produleşti.