Cristi Borcea crede că Zeljko Kopic este “cel mai bun antrenor din România”: “Dinamo nu va mai pierde niciun meci”

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 11:45

Comentarii
Giovanni Becali, Gigi Neţoiu şi Cristi Borcea, în perioada în care erau acţionari la Dinamo / Hepta

Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Rapid Bucureşti, în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1. În clasament, Dinamo e pe locul 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 32 de puncte, pe locul 5. Meciul a fost câştigat de “câini” într-o manieră categorică, iar Cristi Borcea crede că diferenţa a făcut-o antrenorul Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Eu am zis că, în momentul în care își vor reveni accidentații, Dinamo va învinge pe toată lumea. Kopic este, de departe, cel mai bun antrenor din România. Pușcaș nu a marcat, dar a făcut un pressing foarte bun. Ușor, ușor își revine. Dinamo dădea de la cinci goluri în sus dacă era și Karamoko”, a declarat Crisi Borcea pentru Digi Sport.

Crsiti Borcea crede că Dinamo termină pe locul trei în actuala ediţie de campionat.

“Dinamo a fost foarte puternică, foarte motivată, dar trebuie să ținem cont că echipa a jucat 120 de minute în urmă cu două zile. Kopic i-a bătut la tactică, iar jucătorii la determinare și capacitate fizică. Dinamo nu va mai pierde niciun meci, important este să ne calificăm în cupele europene.

La ceea ce am văzut eu la Dinamo, pressing și o mulțime de ocazii, nu am emoții. Prindem locul 3. Ați văzut ce bine a intrat Cîrjan aseară, la fel și Musi”, a mai spus Cristi Borcea.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
13:38

13:23

13:23

13:09

12:59

12:43

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
