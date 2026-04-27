A ales Valencia! Ce transfer de top a ratat FCSB. Mihai Stoica: “Am avut discuţii”

Mihai Stoica a anunţat că pleacă în Europa, unde intenţionează să urmărească mai mulţi fotbalişti pe care vrea să-i transfere din vară la FCSB. Pe lista managerului de la FCSB s-a aflat şi Justin de Haas, de la Famalicao (Portugalia). Stoica a luat legătura cu agentul fotbalistului, dar acesta i-a transmis clar că De Haas îşi doreşte să joace într-un campionat mai puternic.

Ultimele informaţii îl dau pe Justin de Haas transferat la Valenia, după ce a refuzat propunerea bucureştenilor.

“De Haas poate juca excepțional și pe postul de fundaș stânga, ceea ce oferă staff-ului tehnic al Valenciei opțiuni tactice. Apărătorul central olandez sosește ca o investiție pe termen lung pentru a consolida apărarea Valenciei. Sosirea sa se numără printre cele mai recente noutăți despre Valencia pe piața transferurilor”, au scris spaniolii.

Salariul mare, o problemă pentru FCSB

Pe lângă dorinţa de a juca într-un campionat mai puternic, FCSB nu şi-a permis nici banii pe care Justin de Haas îi solicita.

“Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao (n.r. Justin de Haas). Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.