Italia este la picioarele lui Chivu: ”Dominator! Excelent!” Laudele primite, în ciuda egalului cu Torino

„Când scorul a fost 2-0, nu mi-am făcut treaba cum trebuie și îmi asum responsabilitatea, dar asta nu schimbă prea mult” a spus Cristi Chivu după egalul de la Torino, scor 2-2. Liderul din Serie A a condus cu 2-0, însă acum mai are nevoie de trei puncte pentru a fi matematic campioană.
Inter se află și în finala Coppa Italia, acolo unde o va întâni pe Lazio.
Chivu, ridicat în slăvi după partidă
Comentatorul și jurnalistul de la Sky Italia, Fabio Caressa, a avut numai cuvinte de laudă pentru Chivu după partida cu Torino, în ciuda rezultatului.
„Interul rămâne lider în clasament, chiar și după egalul cu Torino. La final, Chivu și-a făcut autocritica pentru lucrurile care nu au mers perfect în seara asta, dar, din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume și meritele pentru sezonul excelent și pentru tot ce a construit în ultimele luni la cârma nerazzurrilor. Îi transmit felicitări lui Cristian Chivu: e clar că a avut un impact major asupra echipei” a spus Fabio Caressa la Sky Sport 24.
Și fostul jucător de la Inter Milano, Beppe Bergomi, a întărit: „Chiar foarte bun, fără dubii. Să nu uităm că vorbim despre un antrenor aflat la început, pe banca unei echipe mari din campionatul nostru”.
Inter, un nou record
Inter a condus cu 2-0 la Torino, reușita a doua fiind a lui Yann Bisseck după un corner. A fost cel de-al 17-lea gol marcat de Inter în acest sezon! Astfel, a fost egalat recordul lui Napoli din sezonul 2022/2023, iar Inter mai are încă 4 partide să depășească această performanță.
Omul principal din spatele acestei reușite a fost Federico Dimarco. Acesta a reușit două assist-uri și în partida cu Torino și a ajuns la 18 în actualul sezon. Și acesta este un nou record: Dimarco era până acum la egalitate cu Papu Gomez cu 16.
