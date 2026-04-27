Italia este la picioarele lui Chivu: ”Dominator! Excelent!” Laudele primite, în ciuda egalului cu Torino

Numele lui Cristian Chivu a fost scandat de fanii lui Inter la finalul partidei cu Como

„Când scorul a fost 2-0, nu mi-am făcut treaba cum trebuie și îmi asum responsabilitatea, dar asta nu schimbă prea mult” a spus Cristi Chivu după egalul de la Torino, scor 2-2. Liderul din Serie A a condus cu 2-0, însă acum mai are nevoie de trei puncte pentru a fi matematic campioană.

Inter se află și în finala Coppa Italia, acolo unde o va întâni pe Lazio.

Chivu, ridicat în slăvi după partidă

Comentatorul și jurnalistul de la Sky Italia, Fabio Caressa, a avut numai cuvinte de laudă pentru Chivu după partida cu Torino, în ciuda rezultatului.

„Interul rămâne lider în clasament, chiar și după egalul cu Torino. La final, Chivu și-a făcut autocritica pentru lucrurile care nu au mers perfect în seara asta, dar, din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume și meritele pentru sezonul excelent și pentru tot ce a construit în ultimele luni la cârma nerazzurrilor. Îi transmit felicitări lui Cristian Chivu: e clar că a avut un impact major asupra echipei” a spus Fabio Caressa la Sky Sport 24.

Și fostul jucător de la Inter Milano, Beppe Bergomi, a întărit: „Chiar foarte bun, fără dubii. Să nu uităm că vorbim despre un antrenor aflat la început, pe banca unei echipe mari din campionatul nostru”.