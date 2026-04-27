Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3-2. Echipa din Florida a întors rezultatul și a restabilit egalitatea în serie

Tampa Bay Lightning a câștigat cu 3-2 meciul 4 de pe terenul lui Montreal Canadiens, din prima rundă a play-off-ului Cupei Stanley, și a restabilit egalitatea în serie, LIVE în AntenaPLAY. După primele patru meciuri, ambele echipe au obțin câte două victorii, una acasă, una în deplasare.

După o primă repriză fără goluri în Bell Centre din Montreal, Zachary Bolduc a deschis scorul la jumătatea reprizei secunde. Trei minute mai târziu, în urma unui powerplay, arena lui Montreal a erupt pentru a doua oară, după ce Cole Caufield a înscris.

Revenirea în joc a lui Tampa Bay a început cu mai puțin de un minut înainte de finalul reprizei Jake Guentzel a marcat și i-a readus în joc pe oaspeți. În debutul reprizei a treia, Brandon Hagel a înscris în superioritate numerică, pentru ca tot el să marcheze golul care avea să aducă victoria, cu mai puțin de cinci minute înainte de finalul partidei.

Meciul cu numărul 4 dintre Tampa Bay Lightning și Montreal Canadiens a fost primul din serie care nu s-a încheiat cu un gol marcat în overtime. Montreal a câștigat cu 4-3 primul meci, în OT, după care Tampa a venit cu replica, câștigând după timpul regulamentar cu 3-2. Cu același scor, tot în overtime, s-a impus și Montreal în meciul 3.

Seria revine acum în Tampa Bay și un lucru este sigur: calificarea în runda a doua nu se va decide în Florida, urmând să mai avem cel puțin două meciuri între cele două formații. Pe 30 aprilie va avea loc meciul 5, la Tampa Bay, după care meciul 6 se va juca la Montreal, pe 1 mai.