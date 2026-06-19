Dinamo l-a cedat pe jucătorul care a fost în echipa sezonului

Dinamo a plecat în primul cantonament al verii, în Polonia, iar Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic, a avut de luat mai multe decizii importante cu privire la lotul formaţiei pe care a preluat-o recent.

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Tehnicianul lusitan a declarat că se bazează pe o comunicare coerentă cu conducerea clubului în ceea ce priveşte transferurile, iar acum rămâne e văzut cum va fi relaţia dintre cele două părţi.

Codruţ Sandu, cedat de Dinamo la Corvinul Hunedoara

Codruţ Sandu a evoluat în ultima stagiune sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara, iar portarul trebuia să revină la trupa bucureşteană în această vară, însă şefii clubului au luat o decizie surprinzătoare cu privire la viitorul său.

Goalkeeperul a fost lăsat pentru încă un an la formaţia nou-promovată în Liga 1, asta pentru a acumula şi mai multă experienţă prin evoluţiile constante pe care ar urma să le aibă la formaţia hunedoreană, notează Fanatik.

Devis Epassy, Alexandru Roşca şi Costin Ungureanu sunt portarii care au plecat în cantonamentul din Polonia cu Dinamo.

Codruţ Sandu a fost în echipa sezonului din Liga 2

Prestaţiile bune ale lui Codruţ Sandu din liga secundă nu au rămas nepremiate, iar goalkeeperul care aparţine de Dinamo a fost ales în echipa sezonului. Interesant este că acesta are în CV formaţii importante până la 20 ani, precum FCU Craiova, Steaua, Rapid şi Dinamo.