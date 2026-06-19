Dinamo l-a cedat pe jucătorul care a fost în echipa sezonului

Dinamo a plecat în primul cantonament al verii, în Polonia, iar Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic, a avut de luat mai multe decizii importante cu privire la lotul formaţiei pe care a preluat-o recent.
Tehnicianul lusitan a declarat că se bazează pe o comunicare coerentă cu conducerea clubului în ceea ce priveşte transferurile, iar acum rămâne e văzut cum va fi relaţia dintre cele două părţi.
Codruţ Sandu, cedat de Dinamo la Corvinul Hunedoara
Codruţ Sandu a evoluat în ultima stagiune sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara, iar portarul trebuia să revină la trupa bucureşteană în această vară, însă şefii clubului au luat o decizie surprinzătoare cu privire la viitorul său.
Goalkeeperul a fost lăsat pentru încă un an la formaţia nou-promovată în Liga 1, asta pentru a acumula şi mai multă experienţă prin evoluţiile constante pe care ar urma să le aibă la formaţia hunedoreană, notează Fanatik.
- Devis Epassy, Alexandru Roşca şi Costin Ungureanu sunt portarii care au plecat în cantonamentul din Polonia cu Dinamo.
Codruţ Sandu a fost în echipa sezonului din Liga 2
Prestaţiile bune ale lui Codruţ Sandu din liga secundă nu au rămas nepremiate, iar goalkeeperul care aparţine de Dinamo a fost ales în echipa sezonului. Interesant este că acesta are în CV formaţii importante până la 20 ani, precum FCU Craiova, Steaua, Rapid şi Dinamo.
Echipa sezonului din Liga 2: Codruţ Sandu (Corvinul) – Pedro Albino (Corvinul), Radu Crişan (FC Voluntari), Ricardo Pădurariu (Corvinul) – Sergio Ribeiro (Corvinul), Nicolae Păun (Sepsi), Nacho Heras (Sepsi), Dragoş Tescan (FC Bihor) – Cristian Măgeruşan (Tg. Mureş), Valentin Robu (Metalul Buzău), Bogdan Chipirliu (Steaua)
Alţi 2 jucători de la Dinamo sunt nevoiţi să-şi caute echipă
Printre jucătorii pe care Nuno Campos se bazează în cantonamentul din Polonia nu se numără şi Adriano Manole, cel care a fost luat în această vară de la FC Argeş, dar nici Răzvan Paşcalău, revenit după împrumut de la CS Dinamo.
Ambii vor fi nevoiţi să-şi găsească noi angajamente în următoarele zile pentru că tehnicianul lusitan nu se bazează pe serviciile lor.
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