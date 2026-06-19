Ultraşii lui Dinamo continuă protestul şi în noul sezon. Mesaj categoric pentru Andrei Nicolescu

Neînţelegerile dintre ultraşii lui Dinamo şi şefii echipei continuă, asta chiar dacă se părea că au ajuns la un numitor comun în urma discuţiilor provocate de schimbarea siglei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii din Peluza Sud Dinamo, care nu au mai venit pe stadion din momentul în care a fost făcut anunţul schimbării de siglă, vor continua să-şi menţină protestul şi în sezonul viitor.

Continuă scandalul la Dinamo

Aceştia au emis un comunicat în care îl atacă pe Andrei Nicolescu în mod direct şi vorbesc despre lipsa de compatibilitate în discuţiile avute.

“Anunțăm public încetarea oricărei forme de colaborare și comunicare cu managementul actual al clubului Dinamo. Decizia noastră este rezultatul unui lung șir de acțiuni care demonstrează, fără echivoc, că actuala conducere este incompatibilă cu exigențele acestui blazon. Am investit timp și expertiză într-un grup de lucru care a livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului.

Din păcate, calitatea acestor documente a fost ignorată de un management care fie nu a avut capacitatea de a le parcurge, fie a ales să le trateze cu o superficialitate jignitoare. Această atitudine, dublată de o desconsiderare constantă a timpului și a efortului depus de partenerii de dialog, denotă o lipsă totală de profesionalism. Este fascinant să auzi despre «geometrie, control și forță» din gura celui care preferă platourile de televiziune în detrimentul birourilor clubului. La urma urmei, «În viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol»”, a fost anunţul făcut de ultraşii dinamovişti.