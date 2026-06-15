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Echipa sezonului din Liga 2. Câte un jucător de la Dinamo şi FCSB şi-au făcut loc în primul 11

Mihai Alecu Publicat: 15 iunie 2026, 17:52

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Echipa sezonului din Liga 2. Câte un jucător de la Dinamo şi FCSB şi-au făcut loc în primul 11

Echipa sezonului din Liga 2. Foto: Sport Pictures

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Sezonul 2025-2026 din Liga 2 a fost extrem de interesant, iar Corvinul Hunedoara a fost marea câştigătoare a competiţiei după ce a dominat atât în stagiunea regulată, cât şi în play-off.

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Trupa condusă de Florin Maxim are astfel mai mulţi jucători în cel mai bun prim 11, acolo unde şi-au făcut loc 8 fotbalişti români.

Care este echipa sezonului din Liga 2. Corvinul Hunedoara domină

Cei de la Liga 2 au anunţat care este echipa sezonului, care începe cu jucătorul celor de la Dinamo, Codruţ Sandu, împrumutat la Corvinul Hunedoara, şi continuă cu Ricardo Pădurariu, care de asemenea a fost împrumutat de Corvinul Hunedoara, însă de la FCSB.

De asemenea, în cele mai bun prim 11 se mai află atacantul ce a fost pe lista lui Dinamo, Valentin Robu, dar şi jucătorul care de mai mulţi ani impresionează în liga secundă, Bogdan Chipirliu, de la Steaua.

Echipa sezonului din Liga 2: Codruţ Sandu (Corvinul) – Pedro Albino (Corvinul), Radu Crişan (FC Voluntari), Ricardo Pădurariu (Corvinul) – Sergio Ribeiro (Corvinul), Nicolae Păun (Sepsi), Nacho Heras (Sepsi), Dragoş Tescan (FC Bihor) – Cristian Măgeruşan (Tg. Mureş), Valentin Robu (Metalul Buzău), Bogdan Chipirliu (Steaua)

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Corvinul Hunedoara a anunţat unde joacă meciurile din Liga 1

Nu mai puţin de 3 echipe au reuşit promovarea din liga secundă, Corvinul Hunedoara, Sepsi Sfântu Gheorghe şi FC Voluntari, care a trecut de barajul cu Hermannstadt. Echipa lui Florin Maxim nu va putea să joace pe teren propriu şi a anunţat pe ce stadion urmează să evolueze.

“Clubul nostru anunță că meciurile considerate pe teren propriu din sezonul viitor al Superligii se vor disputa pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Decizia a fost luată în contextul în care lucrările necesare pentru omologarea și modernizarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani nu au putut fi demarate la timp, astfel încât arena să fie pregătită pentru startul noului sezon competițional”, a fost anunţul celor de la Corvinul Hunedoara pe Facebook.

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