Echipa sezonului din Liga 2. Câte un jucător de la Dinamo şi FCSB şi-au făcut loc în primul 11

Sezonul 2025-2026 din Liga 2 a fost extrem de interesant, iar Corvinul Hunedoara a fost marea câştigătoare a competiţiei după ce a dominat atât în stagiunea regulată, cât şi în play-off.

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Trupa condusă de Florin Maxim are astfel mai mulţi jucători în cel mai bun prim 11, acolo unde şi-au făcut loc 8 fotbalişti români.

Care este echipa sezonului din Liga 2. Corvinul Hunedoara domină

Cei de la Liga 2 au anunţat care este echipa sezonului, care începe cu jucătorul celor de la Dinamo, Codruţ Sandu, împrumutat la Corvinul Hunedoara, şi continuă cu Ricardo Pădurariu, care de asemenea a fost împrumutat de Corvinul Hunedoara, însă de la FCSB.

De asemenea, în cele mai bun prim 11 se mai află atacantul ce a fost pe lista lui Dinamo, Valentin Robu, dar şi jucătorul care de mai mulţi ani impresionează în liga secundă, Bogdan Chipirliu, de la Steaua.

Echipa sezonului din Liga 2: Codruţ Sandu (Corvinul) – Pedro Albino (Corvinul), Radu Crişan (FC Voluntari), Ricardo Pădurariu (Corvinul) – Sergio Ribeiro (Corvinul), Nicolae Păun (Sepsi), Nacho Heras (Sepsi), Dragoş Tescan (FC Bihor) – Cristian Măgeruşan (Tg. Mureş), Valentin Robu (Metalul Buzău), Bogdan Chipirliu (Steaua)