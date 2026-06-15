Dinamo şi-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027, care au sigla mult comentată pe piept

Dinamo şi-a prezentat echipamentul cu care o să joace în noul sezon de Liga 1, iar cel mai controversat aspect, cel legat de noua siglă, a fost desluşit.
Bucureştenii vor avea în noua stagiune stema cea controversată pe piept, iar acum rămâne de văzut cum o să reacţioneze suporterii, care au protestat îndelung după anunţul făcut de conducerea clubului în primăvară.
Conducerea lui Dinamo rămâne fermă pe poziţii
Şefii lui Dinamo au fost nedumeriţi în mare parte de reacţia negativă pe care fanii au avut-o cu privire la schimbarea siglei, iar decizia a fost luată ca sezonul ce urmează să înceapă la jumătatea lunii iulie să fie unul în care jucătorii să aibă noua stemă pe echipament.
Totuşi, conducătorii formaţiei bucureştene au format un “grup de lucru” unde au discutat şi urmează să discute cu reprezentanţii suporterilor din PCH, Peluza Sud şi Asociaţia DDB cu privire la o nouă modificare a siglei, însă ce va avea loc din stagiunea 2027-2028.
Dinamo, parteneriat de succes cu Puma şi o premieră pentru noul sezon
Anul trecut, cei de la Dinamo au făcut trecerea către un nou sponsor tehnic, celebra firmă Puma cu care formaţia a mai colaborat. Decizia a fost una extrem de inspirată, în contextul în care din vânzarea de tricouri şi produse de marketing au adus venituri importante.
Acum, pentru noul sezon, s-a luat decizia ca toate cele 3 echipamente să fie personalizate, lucru care nu a mai fost făcut vreodată în istoria grupării bucureştene. Astfel, cei din departamentul de marketing speră să depăşească veniturile bune obţinute în stagiunea 2025-2026, iar astfel bugetul să crească şi echipa să aibă rezultate din ce în ce mai bune şi la nivel sportiv.
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