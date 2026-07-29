Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al UEFA Champions League, după ce a fost învinsă la general de Levski Sofia, scor 3-2.
După fluierul final, tensiunea din Bănie a crescut, iar Mario Felgueiras a fost implicat într-un conflict de amploare cu unul dintre jucătorii oaspeților.
Mario Felgueiras, bătaie în drumul spre vestiare
Scene reprobabile după fluierul final al partidei dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. Tensiunea a crescut în tunelul spre vestiare, iar Mario Felgueiras a fost implicat într-o bătaie, anunță fanatik.ro.
Oficialul din Bănie și Serginho și-au aruncat cuvinte grele în drumul spre vestiare. De la vorbe și până la un conflict fizic a fost doar un pas. Totul ar fi pornit de la bucuria ostentativă a bulgarilor.
Un cordon de stewarzi a fost dispus pentru a separa cele două tabere la vestiare. Spiritele au fost calmate în cele din urmă, după intervenția mai multor membri din ambele tabere.
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