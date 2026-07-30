Adrian Mititelu s-a uitat la Universitatea Craiova – Levski şi a reacţionat: „Mi-a plăcut!”

Meciul Universitatea Craiova – Levski, din Liga Campionilor, a strârnit interes masiv în Bănie. Cu 27.000 de fani în tribune, oltenii s-au bucurat de o susţinere masivă din toate colţurile ţării.
Surprizător, la acest meci s-a uitat şi rivalul de-o viaţă al celor de la Universitatea Craiova, Adrian Mititelu. Nu a mers la stadion, dar a urmărit meciul la televizor.
După ce Universitatea Craiova a fost eliminată, Mititelu a reacţionat ironic.
„Nu știu câți bani au investit cei de acolo în transferuri, vara aceasta, nu mă iau după gura lumii.
Dar m-am uitat la meci și mi-a plăcut echipamentul celor de la Levski, care a evoluat într-un echipament aproape identic cu cel al nostru, al celor de la FCU Craiova.
M-a încântat când l-am văzut. În afară de jambiere, este identic cu al nostru”, a spus Adrian Mititelu, pentru digisport.ro.
- FK Auda – FCSB 0-0. Ocazie după ocazie pentru roș-albaștri
- Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura
- „Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață
- Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea
- Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele de start