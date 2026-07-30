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Adrian Mititelu s-a uitat la Universitatea Craiova – Levski şi a reacţionat: „Mi-a plăcut!”

Radu Constantin Publicat: 30 iulie 2026, 17:44

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Adrian Mititelu s-a uitat la Universitatea Craiova – Levski şi a reacţionat: „Mi-a plăcut!
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Meciul Universitatea Craiova – Levski, din Liga Campionilor, a strârnit interes masiv în Bănie. Cu 27.000 de fani în tribune, oltenii s-au bucurat de o susţinere masivă din toate colţurile ţării.

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Surprizător, la acest meci s-a uitat şi rivalul de-o viaţă al celor de la Universitatea Craiova, Adrian Mititelu. Nu a mers la stadion, dar a urmărit meciul la televizor.

După ce Universitatea Craiova a fost eliminată, Mititelu a reacţionat ironic.

„Nu știu câți bani au investit cei de acolo în transferuri, vara aceasta, nu mă iau după gura lumii.

Dar m-am uitat la meci și mi-a plăcut echipamentul celor de la Levski, care a evoluat într-un echipament aproape identic cu cel al nostru, al celor de la FCU Craiova.

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M-a încântat când l-am văzut. În afară de jambiere, este identic cu al nostru”, a spus Adrian Mititelu, pentru digisport.ro.

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