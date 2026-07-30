Carlo Ancelotti „a dat cărțile pe față”. Selecționerul Braziliei a spus de ce nu a preluat naționala Italiei

Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a clarificat faptul că nu a refuzat postul de selecţioner al „Squadrei Azzurra” din cauza unor probleme legate de contract, relatează site-ul Football Italia.
Ancelotti a acordat un interviu pentru ESPN, vorbind pentru prima dată despre propunerea venită din partea fostului director tehnic al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Paolo Maldini.
Ce a spus Ancelotti despre refuzul de a prelua naționala Italiei
„Nu este o problemă legată de contract. Nu acesta este motivul. Este pentru că mi-am luat un angajament faţă de CBF (Confederaţia braziliană de fotbal – n. r.) şi faţă de această ţară, întrucât această ţară m-a primit cu atâta căldură în acest prim an„, a spus Ancelotti.
„Vreau să rămân aici. Şi i-am mulţumit Federaţiei Italiene, desigur, dar vreau să rămân aici pentru că mi se pare corect şi drept să rămân într-o ţară care m-a primit cu atâta căldură, la o instituţie care mi-a oferit oportunitatea de a munci„, a adăugat el.
🇧🇷La correttezza di #Ancelotti: „Grazie #Italia, ma non pianto in asso il #Brasile” https://t.co/vnZKvC1qen
— Corriere dello Sport (@CorSport) July 30, 2026
Ancelotti a fost numit selecţioner al Braziliei în urmă cu doar un an şi a semnat o prelungire a contractului până în 2030 înainte de startul Cupei Mondiale. Fostul director tehnic al Italiei, Maldini, i-a contactat atât pe Ancelotti, cât şi pe Pep Guardiola pentru a le propune postul de selecţioner al Italiei, înainte de a se orienta către Andrea Pirlo.
Cu toate acestea, preşedintele FIGC, Giovanni Malago, a refuzat să confirme numirea lui Pirlo, oficial din cauza legăturilor acestuia cu o companie rusă de pariuri. Maldini a demisionat alături de consilierul său Leonardo, ceea ce l-a determinat pe Malago să îi aleagă pe Roberto Mancini drept selecţioner al Italiei şi pe Claudio Ranieri în funcţia de nou director tehnic.
Sursa: Agerpres.ro
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