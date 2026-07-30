Home | Fotbal | Fotbal extern | Carlo Ancelotti „a dat cărțile pe față”. Selecționerul Braziliei a spus de ce nu a preluat naționala Italiei

Carlo Ancelotti „a dat cărțile pe față”. Selecționerul Braziliei a spus de ce nu a preluat naționala Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 17:18

Comentarii
Carlo Ancelotti „a dat cărțile pe față. Selecționerul Braziliei a spus de ce nu a preluat naționala Italiei

Carlo Ancelotti, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a clarificat faptul că nu a refuzat postul de selecţioner al „Squadrei Azzurra” din cauza unor probleme legate de contract, relatează site-ul Football Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ancelotti a acordat un interviu pentru ESPN, vorbind pentru prima dată despre propunerea venită din partea fostului director tehnic al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Paolo Maldini.

Ce a spus Ancelotti despre refuzul de a prelua naționala Italiei

Nu este o problemă legată de contract. Nu acesta este motivul. Este pentru că mi-am luat un angajament faţă de CBF (Confederaţia braziliană de fotbal – n. r.) şi faţă de această ţară, întrucât această ţară m-a primit cu atâta căldură în acest prim an„, a spus Ancelotti.

Vreau să rămân aici. Şi i-am mulţumit Federaţiei Italiene, desigur, dar vreau să rămân aici pentru că mi se pare corect şi drept să rămân într-o ţară care m-a primit cu atâta căldură, la o instituţie care mi-a oferit oportunitatea de a munci„, a adăugat el.

Reclamă
Reclamă

Ancelotti a fost numit selecţioner al Braziliei în urmă cu doar un an şi a semnat o prelungire a contractului până în 2030 înainte de startul Cupei Mondiale. Fostul director tehnic al Italiei, Maldini, i-a contactat atât pe Ancelotti, cât şi pe Pep Guardiola pentru a le propune postul de selecţioner al Italiei, înainte de a se orienta către Andrea Pirlo.

Cu toate acestea, preşedintele FIGC, Giovanni Malago, a refuzat să confirme numirea lui Pirlo, oficial din cauza legăturilor acestuia cu o companie rusă de pariuri. Maldini a demisionat alături de consilierul său Leonardo, ceea ce l-a determinat pe Malago să îi aleagă pe Roberto Mancini drept selecţioner al Italiei şi pe Claudio Ranieri în funcţia de nou director tehnic.

Sursa: Agerpres.ro

Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătiteElveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Observator
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Noua mină de aur a lui Gigi Becali, la debutul în cupele europene. Câți bani vrea patronul FCSB pe Ricardo Pădurariu
Fanatik.ro
Noua mină de aur a lui Gigi Becali, la debutul în cupele europene. Câți bani vrea patronul FCSB pe Ricardo Pădurariu
19:42

LIVE TEXTFK Auda – FCSB 0-0. Roș-albaștrii au cerut o lovitură de la 11 metri
19:23

Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura
19:17

„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață
19:12

Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea
18:55

Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele de start
18:46

Conducerea lui Inter i-a pus o condiție clară lui Cristi Chivu. Ce se întâmplă cu transferurile pe Meazza
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal