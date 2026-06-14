Fostul antrenor de la Dinamo, destinaţie surpriză! Semnează cu o fostă campioană din Europa

Perioada de vară este una care aduce activitate şi pentru antrenori, nu numai pentru jucători, iar fostul tehnician de la Dinamo este aproape de o nouă aventură.
Florin Bratu este pregătit pentru o nouă provocare în cariera de antrenor. La scurt timp după despărțirea de Metaloglobus, fostul atacant al lui Dinamo a acceptat oferta celor de la Partizani Tirana și urmează să revină în fotbalul din afara României.
Florin Bratu merge în Albania, după ce a fost ultima dată la CS Dinamo
Tehnicianul de 46 de ani va avea astfel a doua experiență în străinătate, după cea petrecută la Karmiotissa, în Cipru. De această dată, Bratu va ajunge în Albania, unde este așteptat să preia una dintre cele mai importante echipe din campionat, notează Digi Sport.
Potrivit presei albaneze, între cele două părți s-a ajuns deja la un acord, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut în perioada următoare. Conducerea lui Partizani vede în Florin Bratu omul potrivit pentru a relansa echipa după un sezon dezamăgitor.
Oficialii clubului din Tirana pregătesc și investiții importante în infrastructură. Partizani va beneficia de un stadion nou, cu gazon natural, dar și de trei terenuri moderne de antrenament, un proiect menit să ridice nivelul clubului în următorii ani.
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Partizani, echipă de tradiţie în Albania
Până la finalizarea noii arene, formația albaneză își dispută meciurile de acasă pe Arena e Demave, stadion cu o capacitate de aproximativ 4.500 de locuri. În competițiile europene, Partizani joacă pe Arena Kombetare, cea mai mare arenă din Albania. Sezonul trecut nu a fost unul reușit pentru echipa din Tirana. Partizani a încheiat campionatul pe locul cinci și a ratat la limită calificarea în play-off, fiind depășită de rivala Dinamo Tirana.
Nici în Cupa Albaniei lucrurile nu au mers mai bine, deoarece Partizani a fost eliminată în sferturile de finală de AF Elbasani. Din acest motiv, conducerea clubului a decis să înceapă un nou proiect și să mizeze pe Florin Bratu.
Pentru fostul internațional român, mutarea în Albania reprezintă șansa de a demonstra din nou că poate avea succes și peste hotare, într-un moment important al carierei sale de antrenor.
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