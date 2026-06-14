Fostul antrenor de la Dinamo, destinaţie surpriză! Semnează cu o fostă campioană din Europa

Perioada de vară este una care aduce activitate şi pentru antrenori, nu numai pentru jucători, iar fostul tehnician de la Dinamo este aproape de o nouă aventură.

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Florin Bratu este pregătit pentru o nouă provocare în cariera de antrenor. La scurt timp după despărțirea de Metaloglobus, fostul atacant al lui Dinamo a acceptat oferta celor de la Partizani Tirana și urmează să revină în fotbalul din afara României.

Florin Bratu merge în Albania, după ce a fost ultima dată la CS Dinamo

Tehnicianul de 46 de ani va avea astfel a doua experiență în străinătate, după cea petrecută la Karmiotissa, în Cipru. De această dată, Bratu va ajunge în Albania, unde este așteptat să preia una dintre cele mai importante echipe din campionat, notează Digi Sport.

Potrivit presei albaneze, între cele două părți s-a ajuns deja la un acord, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut în perioada următoare. Conducerea lui Partizani vede în Florin Bratu omul potrivit pentru a relansa echipa după un sezon dezamăgitor.

Oficialii clubului din Tirana pregătesc și investiții importante în infrastructură. Partizani va beneficia de un stadion nou, cu gazon natural, dar și de trei terenuri moderne de antrenament, un proiect menit să ridice nivelul clubului în următorii ani.