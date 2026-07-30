Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. S-au făcut bani frumoşi!

Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor de Levski Sofia, după ce oltenii au terminat 2-2, pe Oblemenco. Dacă jucătorii nu s-au ridicat la nivelul meciului, nu acelaşi lucru se poate spune de fanii olteni.

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Aproximativ 27.000 de fani au fost prezenţi pe arena din Bănie. Pe lângă banii strânşi pe bilete, clubul oltean a făcut bani frumoşi şi din vânzarea berii.

Potrivit Fanatik, în timpul meciului s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere. Un pahar de 0,25 litri a costat între orele 18:30 și 19:30 doar 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere.