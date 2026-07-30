Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. S-au făcut bani frumoşi!

Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor de Levski Sofia, după ce oltenii au terminat 2-2, pe Oblemenco. Dacă jucătorii nu s-au ridicat la nivelul meciului, nu acelaşi lucru se poate spune de fanii olteni.
Aproximativ 27.000 de fani au fost prezenţi pe arena din Bănie. Pe lângă banii strânşi pe bilete, clubul oltean a făcut bani frumoşi şi din vânzarea berii.
Potrivit Fanatik, în timpul meciului s-au vândut peste 30.000 de pahare de bere. Un pahar de 0,25 litri a costat între orele 18:30 și 19:30 doar 8 lei, în timp ce o bere premium a costat 10 lei. Astfel, în conturile clubului au intrat peste 50.000 de euro doar din consumul de bere.
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