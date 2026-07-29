Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”

După o carieră în care a bifat cluburi de top și a avut realizări excepționale, fostul star din Premier League s-a retras la doar 34 de ani și acum este magazioner pentru un club din Mexic.
Povestea lui Erik Lamela este de-a dreptul fascinantă, asta pentru că la un moment dat strălucea la Tottenham, în cel mai puternic campionat al lumii, iar acum face o muncă simplă.
Cum a ajuns fostul star de la Tottenham să fie magazioner la doar 34 de ani
De obicei, fotbaliștii de cel mai înalt nivel aleg drumuri care mai de care mai extravagante, însă în cazul lui Erik Lamela a venit o primă provocare simplă. Argentinianul a evoluat ultima dată pentru AEK Atena, în Grecia, iar din 2025, acum un an, a decis să agațe ghetele-n cui.
El nu a stat departe de fotbal mult timp și acum este alături de Matyas Almeida, un tehnician argentinian cu care a colaborat la AEK Atena. Ambii se află la Monterrey, în prima ligă mexicană, însă rolul pe care Erik Lamela l-a primit este de-a dreptul surprinzător.
Sud-americanul este înregistrat în organigrama echipei ca magazioner, omul care se ocupă de echipamente.
¡DE GANAR EL PREMIO PUSKÁS A SER UTILERO DE RAYADOS! 🤯🤠🔵
Erik Lamela, exjugador del Tottenham y del Sevilla, sorprendió a todos al aparecer como utilero en el cuerpo técnico de Matías Almeyda en Monterrey. 😱
Con apenas 34 años, el argentino decidió acompañar a Almeyda en… pic.twitter.com/F2v4p9MOt5
— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 29, 2026
Lamela s-a retras din activitate din cauza problemelor medicale
Erik Lamela a fost un fotbalist foarte talentat al generației sale și, pe când era la Tottenham, cocheta des și cu echipa națională. El a fost nevoit să se retragă după ce a avut probleme medicale timp de mulți ani.
„Pentru cei care nu știu, am probleme cu șoldurile . Au început acum 11 ani, iar în 2017 am fost operat la ambele, cel stâng fiind cel mai afectat. A fost un an dificil. Mi-a fost foarte frică. Credeam că ar putea fi sfârșitul carierei mele, iar eu aveam 25 de ani. Cu multe sacrificii, petrecând ore întregi la kinetoterapie, întărind musculatura la sală, cu injecții și tratamente nenumărate, am reușit să joc mai mult decât dublu față de cât au estimat medicii – 4 ani.
De cinci ani iau pastile înainte de fiecare meci pentru a fi într-o formă mai bună , începând cu cea mai mică doză și, recent, luând doza maximă cu două zile înainte de meci pentru a putea fi pregătit. Din acest motiv, am decis să pun capăt la toate acestea. Astăzi se termină tot acest efort”, a fost dezvăluirea lui Lamela, din 2025.
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