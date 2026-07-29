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Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”

Mihai Alecu Publicat: 29 iulie 2026, 9:49

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Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile

Erik Lamela a ajuns magazioner la 34 de ani. Foto: Getty Images

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După o carieră în care a bifat cluburi de top și a avut realizări excepționale, fostul star din Premier League s-a retras la doar 34 de ani și acum este magazioner pentru un club din Mexic.

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Povestea lui Erik Lamela este de-a dreptul fascinantă, asta pentru că la un moment dat strălucea la Tottenham, în cel mai puternic campionat al lumii, iar acum face o muncă simplă.

Cum a ajuns fostul star de la Tottenham să fie magazioner la doar 34 de ani

De obicei, fotbaliștii de cel mai înalt nivel aleg drumuri care mai de care mai extravagante, însă în cazul lui Erik Lamela a venit o primă provocare simplă. Argentinianul a evoluat ultima dată pentru AEK Atena, în Grecia, iar din 2025, acum un an, a decis să agațe ghetele-n cui.

El nu a stat departe de fotbal mult timp și acum este alături de Matyas Almeida, un tehnician argentinian cu care a colaborat la AEK Atena. Ambii se află la Monterrey, în prima ligă mexicană, însă rolul pe care Erik Lamela l-a primit este de-a dreptul surprinzător.

Sud-americanul este înregistrat în organigrama echipei ca magazioner, omul care se ocupă de echipamente.

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Lamela s-a retras din activitate din cauza problemelor medicale

Erik Lamela a fost un fotbalist foarte talentat al generației sale și, pe când era la Tottenham, cocheta des și cu echipa națională. El a fost nevoit să se retragă după ce a avut probleme medicale timp de mulți ani.

„Pentru cei care nu știu, am probleme cu șoldurile . Au început acum 11 ani, iar în 2017 am fost operat la ambele, cel stâng fiind cel mai afectat. A fost un an dificil. Mi-a fost foarte frică. Credeam că ar putea fi sfârșitul carierei mele, iar eu aveam 25 de ani. Cu multe sacrificii, petrecând ore întregi la kinetoterapie, întărind musculatura la sală, cu injecții și tratamente nenumărate, am reușit să joc mai mult decât dublu față de cât au estimat medicii – 4 ani.

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De cinci ani iau pastile înainte de fiecare meci pentru a fi într-o formă mai bună , începând cu cea mai mică doză și, recent, luând doza maximă cu două zile înainte de meci pentru a putea fi pregătit. Din acest motiv, am decis să pun capăt la toate acestea. Astăzi se termină tot acest efort”, a fost dezvăluirea lui Lamela, din 2025.

Erik Lamela a câștigat premiul Pușkaș pentru cel mai frumos gol marcat din lume în 2021

Golul marcat de Erik Lamela în derby-ul dintre Tottenham și Arsenal, disputat pe 14 martie 2021, este considerat unul dintre cele mai spectaculoase din istoria recentă a fotbalului. Argentinianul a înscris printr-o execuție de tip „rabona”, trimițând mingea printre picioarele lui Thomas Partey și învingându-l pe Bernd Leno.

Reușita i-a adus Premiul Puskás 2021, distincția acordată de FIFA celui mai frumos gol al anului, după ce a devansat alte execuții memorabile, inclusiv șutul de la centrul terenului al lui Patrik Schick de la EURO 2020.

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