Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”

După o carieră în care a bifat cluburi de top și a avut realizări excepționale, fostul star din Premier League s-a retras la doar 34 de ani și acum este magazioner pentru un club din Mexic.

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Povestea lui Erik Lamela este de-a dreptul fascinantă, asta pentru că la un moment dat strălucea la Tottenham, în cel mai puternic campionat al lumii, iar acum face o muncă simplă.

Cum a ajuns fostul star de la Tottenham să fie magazioner la doar 34 de ani

De obicei, fotbaliștii de cel mai înalt nivel aleg drumuri care mai de care mai extravagante, însă în cazul lui Erik Lamela a venit o primă provocare simplă. Argentinianul a evoluat ultima dată pentru AEK Atena, în Grecia, iar din 2025, acum un an, a decis să agațe ghetele-n cui.

El nu a stat departe de fotbal mult timp și acum este alături de Matyas Almeida, un tehnician argentinian cu care a colaborat la AEK Atena. Ambii se află la Monterrey, în prima ligă mexicană, însă rolul pe care Erik Lamela l-a primit este de-a dreptul surprinzător.

Sud-americanul este înregistrat în organigrama echipei ca magazioner, omul care se ocupă de echipamente.