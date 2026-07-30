Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Arbitrul de la finala Cupei Mondiale a rupt tăcerea. Ce a spus despre Messi și meciul câștigat de Spania

Arbitrul de la finala Cupei Mondiale a rupt tăcerea. Ce a spus despre Messi și meciul câștigat de Spania

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 17:44

Comentarii
Arbitrul de la finala Cupei Mondiale a rupt tăcerea. Ce a spus despre Messi și meciul câștigat de Spania

Slavko Vincic și Lionel Messi, în finala Cupei Mondiale / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Slavko Vincic, arbitrul care a condus de la centru finala Cupei Mondiale, a vorbit cu presa din țara sa natală despre meciul de pe MetLife Stadium care s-a încheiat cu victoria Spaniei contra Argentinei. Slovenul a discutat despre emoția resimțită de a oficia o astfel de partidă și a primit și a răspuns și la o întrebare legată de o conversație pe care a purtat-o cu Lionel Messi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în finala Cupei Mondiale cu scorul de 1-0, meciul de la New York New Jersey fiind decis de golul lui Ferran Torres din minutul 106. Partida din SUA a fost arbitrată de Slavko Vincic, central care a decis să acorde un interviu pentru presa din Slovenia la aproximativ 10 zile de la disputarea duelului.

Ce a spus Slavko Vincic despre Messi și finala Cupei Mondiale

„Cavalerul fluierului” a oferit detalii despre presiunea de a lua decizii la secundă într-un astfel de meci, dar și despre trăirile din momentul în care a aflat că va oficia cea mai așteptată partidă de pe Glob.

La început a fost un șoc, după care m-am simțit mândru de brigada noastră de arbitri, care urma să reprezinte Slovenia pe o scenă atât de importantă, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Știam că e o responsabilitate uriașă. A trebuit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să aducem meciul la o concluzie favorabilă.

O întreagă carieră a unui arbitru e redusă la un singur meci. Responsabilitatea e enormă, deși sunt de părere că strategia noastră a fost corectă.

Reclamă
Reclamă

(n.r. despre utilizarea VAR-ului în timpul meciurilor) O eroare poate fi corectată uitându-te pe înregistrare. Cu viteza fotbalului modern, e imposibil să vezi totul. Nu îmi imaginez arbitrajul fără ajutorul tehnologiei„, a spus Vincic, potrivit marca.com.

Vincic a vorbit și despre Lionel Messi, jucător pe care l-a „fluierat” pe teren și alături de care a purtat și un dialog, fotbalistul „pumelor” venind în fața sa din postura de căpitan.

Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătiteElveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Reclamă

Voi lăsa acea conversație pe gazon, dar pot spune că Messi s-a comportat într-o manieră demnă de un sportiv„.

După finala Cupei Mondiale, Slavko Vincic a decis să pună capăt carierei sale de arbitru care a început în anul 2000.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Observator
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
19:51

Fază controversată în Auda – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty la un presupus fault asupra lui Florin Tănase
19:48

LIVE TEXTFK Auda – FCSB 1-0. Scor uluitor la pauză la Riga! FCSB, condusă după ce a luat gol în finalul primei reprize
19:23

Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura
19:17

„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață
19:12

Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea
18:55

Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal