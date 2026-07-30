Arbitrul de la finala Cupei Mondiale a rupt tăcerea. Ce a spus despre Messi și meciul câștigat de Spania

Slavko Vincic, arbitrul care a condus de la centru finala Cupei Mondiale, a vorbit cu presa din țara sa natală despre meciul de pe MetLife Stadium care s-a încheiat cu victoria Spaniei contra Argentinei. Slovenul a discutat despre emoția resimțită de a oficia o astfel de partidă și a primit și a răspuns și la o întrebare legată de o conversație pe care a purtat-o cu Lionel Messi.

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Spania a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în finala Cupei Mondiale cu scorul de 1-0, meciul de la New York New Jersey fiind decis de golul lui Ferran Torres din minutul 106. Partida din SUA a fost arbitrată de Slavko Vincic, central care a decis să acorde un interviu pentru presa din Slovenia la aproximativ 10 zile de la disputarea duelului.

Ce a spus Slavko Vincic despre Messi și finala Cupei Mondiale

„Cavalerul fluierului” a oferit detalii despre presiunea de a lua decizii la secundă într-un astfel de meci, dar și despre trăirile din momentul în care a aflat că va oficia cea mai așteptată partidă de pe Glob.

„La început a fost un șoc, după care m-am simțit mândru de brigada noastră de arbitri, care urma să reprezinte Slovenia pe o scenă atât de importantă, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Știam că e o responsabilitate uriașă. A trebuit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să aducem meciul la o concluzie favorabilă.

O întreagă carieră a unui arbitru e redusă la un singur meci. Responsabilitatea e enormă, deși sunt de părere că strategia noastră a fost corectă.