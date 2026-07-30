Arbitrul de la finala Cupei Mondiale a rupt tăcerea. Ce a spus despre Messi și meciul câștigat de Spania

Slavko Vincic, arbitrul care a condus de la centru finala Cupei Mondiale, a vorbit cu presa din țara sa natală despre meciul de pe MetLife Stadium care s-a încheiat cu victoria Spaniei contra Argentinei. Slovenul a discutat despre emoția resimțită de a oficia o astfel de partidă și a primit și a răspuns și la o întrebare legată de o conversație pe care a purtat-o cu Lionel Messi.
Spania a învins-o pe Argentina pe 19 iulie în finala Cupei Mondiale cu scorul de 1-0, meciul de la New York New Jersey fiind decis de golul lui Ferran Torres din minutul 106. Partida din SUA a fost arbitrată de Slavko Vincic, central care a decis să acorde un interviu pentru presa din Slovenia la aproximativ 10 zile de la disputarea duelului.
Ce a spus Slavko Vincic despre Messi și finala Cupei Mondiale
„Cavalerul fluierului” a oferit detalii despre presiunea de a lua decizii la secundă într-un astfel de meci, dar și despre trăirile din momentul în care a aflat că va oficia cea mai așteptată partidă de pe Glob.
„La început a fost un șoc, după care m-am simțit mândru de brigada noastră de arbitri, care urma să reprezinte Slovenia pe o scenă atât de importantă, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Știam că e o responsabilitate uriașă. A trebuit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să aducem meciul la o concluzie favorabilă.
O întreagă carieră a unui arbitru e redusă la un singur meci. Responsabilitatea e enormă, deși sunt de părere că strategia noastră a fost corectă.
(n.r. despre utilizarea VAR-ului în timpul meciurilor) O eroare poate fi corectată uitându-te pe înregistrare. Cu viteza fotbalului modern, e imposibil să vezi totul. Nu îmi imaginez arbitrajul fără ajutorul tehnologiei„, a spus Vincic, potrivit marca.com.
SLAVKO VINCIC HABLÓ DE LA FINAL DEL MUNDIAL 🚨
🇸🇮 El ahora ex árbitro esloveno, juez principal en la definición entre Argentina y España, se refirió en Brdo pri Kranju al clima del partido, su diálogo con Messi y más
💬 „La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera… pic.twitter.com/sXc0pXXl55
— Diario Olé (@DiarioOle) July 30, 2026
Vincic a vorbit și despre Lionel Messi, jucător pe care l-a „fluierat” pe teren și alături de care a purtat și un dialog, fotbalistul „pumelor” venind în fața sa din postura de căpitan.
„Voi lăsa acea conversație pe gazon, dar pot spune că Messi s-a comportat într-o manieră demnă de un sportiv„.
După finala Cupei Mondiale, Slavko Vincic a decis să pună capăt carierei sale de arbitru care a început în anul 2000.
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