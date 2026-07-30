Rapid vrea să transfere un jucător de 35 de ani din Liga a 2-a! Giuleştenii, ironizaţi: „Îi ajutăm, sunt amărâţi”

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat pe contul său de Facebook că Rapid vrea să îl transfere pe portarul George Gavrilaş (35 de ani), de la Metaloglobus.
„Rapid a găsit soluția low cost pentru cover în poartă. Se negociază transferul său de la Mataloglobus. Doar că nu-i aşa simplu cum pare la prima vedere. Dacă pică, maj sunt variante luate în calcul”, a anunţat jurnalistul citat.
Rapid îl vrea pe portarul George Gavrilaş de la divizionara B Metaloglobus
Gavrilaş e cotat la 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Giuleştenii caută un portar în contextul în care unul dintre portarii de rezervă, Dejan Iliev (31 de ani), e în conflict cu clubul şi ar putea pleca. Macedoneanul mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.
Surse citate de gsp.ro au confirmat şi ele interesul Rapidului pentru Gavrilaş, dar au precizat că giuleştenii nu au trimis încă nicio ofertă.
Preşedintele lui Metaloglobus îi ironizează pe giuleşteni: „Îi ajutăm, dar dacă sunt amărâţi…”
Rapid a fost ironizată de preşedintele lui Metaloglobus, Marius Burcă.
„Dacă Rapid îl vrea pe Gavrilaș, trebuie să facă o ofertă, iar noi o să analizăm propunerea lor. Până în acest moment nu există nicio ofertă.
Dacă îl vor gratis pe Gavrilaș, se pot duce unde vor ei să cumpere pe gratis! Îi ajutăm, dar dacă sunt amărâți… Deci, în momentul de față, nu avem nicio ofertă”, a declarat oficialul, pentru gsp.ro.
Rapid are 4 puncte după primele două etape. Giuleştenii au câştigat primul meci, acasă, cu Sepsi, cu 1-0 şi au făcut egal dramatic cu Botoşani, 1-1, după ce au condus cu 1-0. Mailat a egalat în minutul 90+1, dintr-un penalty care s-a repetat. Iniţial Aioani apărase lovitura de la 11 metri, dar aceasta s-a repetat fiindcă „Dina” Grameni a intrat în careu înainte ca Mailat să termine de executat penalty-ul. La reluare, Mailat a bătut în forţă şi a înscris.
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