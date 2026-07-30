Rapid vrea să transfere un jucător de 35 de ani din Liga a 2-a! Giuleştenii, ironizaţi: „Îi ajutăm, sunt amărâţi”

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat pe contul său de Facebook că Rapid vrea să îl transfere pe portarul George Gavrilaş (35 de ani), de la Metaloglobus.

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„Rapid a găsit soluția low cost pentru cover în poartă. Se negociază transferul său de la Mataloglobus. Doar că nu-i aşa simplu cum pare la prima vedere. Dacă pică, maj sunt variante luate în calcul”, a anunţat jurnalistul citat.

Rapid îl vrea pe portarul George Gavrilaş de la divizionara B Metaloglobus

Gavrilaş e cotat la 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Giuleştenii caută un portar în contextul în care unul dintre portarii de rezervă, Dejan Iliev (31 de ani), e în conflict cu clubul şi ar putea pleca. Macedoneanul mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.

Surse citate de gsp.ro au confirmat şi ele interesul Rapidului pentru Gavrilaş, dar au precizat că giuleştenii nu au trimis încă nicio ofertă.