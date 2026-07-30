Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid vrea să transfere un jucător de 35 de ani din Liga a 2-a! Giuleştenii, ironizaţi: „Îi ajutăm, sunt amărâţi”

Rapid vrea să transfere un jucător de 35 de ani din Liga a 2-a! Giuleştenii, ironizaţi: „Îi ajutăm, sunt amărâţi”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 iulie 2026, 17:48

Comentarii
Rapid vrea să transfere un jucător de 35 de ani din Liga a 2-a! Giuleştenii, ironizaţi: „Îi ajutăm, sunt amărâţi

Rapid la meciul cu Botoşani / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat pe contul său de Facebook că Rapid vrea să îl transfere pe portarul George Gavrilaş (35 de ani), de la Metaloglobus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Rapid a găsit soluția low cost pentru cover în poartă. Se negociază transferul său de la Mataloglobus. Doar că nu-i aşa simplu cum pare la prima vedere. Dacă pică, maj sunt variante luate în calcul”, a anunţat jurnalistul citat.

Rapid îl vrea pe portarul George Gavrilaş de la divizionara B Metaloglobus

Gavrilaş e cotat la 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Giuleştenii caută un portar în contextul în care unul dintre portarii de rezervă, Dejan Iliev (31 de ani), e în conflict cu clubul şi ar putea pleca. Macedoneanul mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027.

Surse citate de gsp.ro au confirmat şi ele interesul Rapidului pentru Gavrilaş, dar au precizat că giuleştenii nu au trimis încă nicio ofertă.

Reclamă
Reclamă

Preşedintele lui Metaloglobus îi ironizează pe giuleşteni: „Îi ajutăm, dar dacă sunt amărâţi…”

Rapid a fost ironizată de preşedintele lui Metaloglobus, Marius Burcă.

Dacă Rapid îl vrea pe Gavrilaș, trebuie să facă o ofertă, iar noi o să analizăm propunerea lor. Până în acest moment nu există nicio ofertă.

Dacă îl vor gratis pe Gavrilaș, se pot duce unde vor ei să cumpere pe gratis! Îi ajutăm, dar dacă sunt amărâți… Deci, în momentul de față, nu avem nicio ofertă”, a declarat oficialul, pentru gsp.ro.

Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătiteElveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Reclamă

Rapid are 4 puncte după primele două etape. Giuleştenii au câştigat primul meci, acasă, cu Sepsi, cu 1-0 şi au făcut egal dramatic cu Botoşani, 1-1, după ce au condus cu 1-0. Mailat a egalat în minutul 90+1, dintr-un penalty care s-a repetat. Iniţial Aioani apărase lovitura de la 11 metri, dar aceasta s-a repetat fiindcă „Dina” Grameni a intrat în careu înainte ca Mailat să termine de executat penalty-ul. La reluare, Mailat a bătut în forţă şi a înscris.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Observator
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
19:51

Fază controversată în Auda – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty la un presupus fault asupra lui Florin Tănase
19:48

LIVE TEXTFK Auda – FCSB 1-0. Scor uluitor la pauză la Riga! FCSB, condusă după ce a luat gol în finalul primei reprize
19:23

Ricardo Pădurariu a debutat în Europa pentru FCSB! Cât cere Gigi Becali pe jucătorul cu care vrea să dea lovitura
19:17

„Cutremur” în fotbal. Toate federațiile din UEFA, gata să boicoteze Cupa Mondială dacă planul lui Infantino prinde viață
19:12

Gol anulat pentru FCSB în minutul 3. Reacţie explozivă de nemulţumire a lui Bîrligea
18:55

Brann – U Cluj LIVE TEXT (20:00). „Șepcile roșii”, gata să dea lovitura în Norvegia. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 4 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal