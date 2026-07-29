Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova şi s-a calificat în turul trei preliminar din Champions League. Oltenii au remizat în retur, scor 2-2, şi au pierdut manşa tur, scor 0-1, astfel că au „retrogradat” în Europa League.
În ciuda victoriei şi a calificării în turul următor din Champions League, bulgarii se tem de posibila intervenţie a celor de la UEFA, după returul cu Universitatea Craiova.
Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League
Concret, presa din Bulgaria a amintit de ce s-a întâmplat cu fanii lui Levski Sofia în Bănie. Suporterii bulgari au primit „interzis” pe stadion după incidentele de la duelul cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar de Champions League, atunci când au avut scandări rasiste.
Universitatea Craiova a anulat toate biletele care ar fi trebuit să meargă către fanii bulgari. Cu toate acestea, a existat o înţelegere între cele două cluburi şi aproximativ 200 de suporteri ai lui Levski au fost prezenţi pe arena „Ion Oblemenco”, iar tot atâţia olteni au făcut deplasarea în Bulgaria.
Deşi ambele echipe au respectat acordul, bulgarii se tem că UEFA ar putea interveni să o sacţioneze pe Levski pentru că a „fentat” regulamentul prin această înţelegere avută cu Universitatea Craiova.
În tribuna cu fanii bulgari, de la returul de pe „Ion Oblemenco”, a existat un mic incident. Forţele de ordine au intervenit prompt. Fanii bulgari au fost la un pas să fie evacuaţi.
Universitatea Craiova, OUT din Champions League
A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului. După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.
În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.
Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat repede, în minutul 48, dintr-o lovitură liberă senzaţională a lui Adrian Rus. Elevii lui Coelho au căutat golul care să ducă meciul în prelungiri, ratând prin Baiaram şi Nsimba, în timp ce bulgarii au încercat să replice prin şutul lui Soula, scos excelent de Laurenţiu Popescu, în minutul 64, portarul craiovean intervenind şi un minut mai târziu, la Reinaldo. Nsimba a şutat puţin peste poartă în minutul 71, apoi Bancu trece şi el pe lângă gol, în minutul 72.
Oaspeţii au tras un semnal de alarmă în minutul 78, când Dimitrov a trimis cu capul în transversală, iar oltenii au replicat prin lovitura de cap a lui Elisor, scoasă de Vutsov de sub bară. Laurenţiu Popescu a respins în corner lovitura liberă periculoasă a lui Serginho din minutul 89. Tot Serginho a trimis în bară pe contraatac, în minutul 90+1, iar atacurile gazdelor au rămas fără rezultat. S-a terminat Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 şi bulgarii merg mai departe, cu 3-2 la general.
Campioana României va continua în turul al treilea din Liga Europa, cu formaţia finlandeză KuPS Kuopio.
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