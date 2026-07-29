Levski Sofia a eliminat-o pe Universitatea Craiova şi s-a calificat în turul trei preliminar din Champions League. Oltenii au remizat în retur, scor 2-2, şi au pierdut manşa tur, scor 0-1, astfel că au „retrogradat” în Europa League.

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În ciuda victoriei şi a calificării în turul următor din Champions League, bulgarii se tem de posibila intervenţie a celor de la UEFA, după returul cu Universitatea Craiova.

Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League

Concret, presa din Bulgaria a amintit de ce s-a întâmplat cu fanii lui Levski Sofia în Bănie. Suporterii bulgari au primit „interzis” pe stadion după incidentele de la duelul cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar de Champions League, atunci când au avut scandări rasiste.

Universitatea Craiova a anulat toate biletele care ar fi trebuit să meargă către fanii bulgari. Cu toate acestea, a existat o înţelegere între cele două cluburi şi aproximativ 200 de suporteri ai lui Levski au fost prezenţi pe arena „Ion Oblemenco”, iar tot atâţia olteni au făcut deplasarea în Bulgaria.

Deşi ambele echipe au respectat acordul, bulgarii se tem că UEFA ar putea interveni să o sacţioneze pe Levski pentru că a „fentat” regulamentul prin această înţelegere avută cu Universitatea Craiova.